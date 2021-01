Κοινωνία

Έκλεβε πορτοφόλια από επιβάτες του Προαστιακού

Χειροπέδες σε "ελαφροχέρη" Πώς πλησίαζε τα ανυποψίαστα θύματά του.

Ένας 46χρονος αλλοδαπός συνελήφθη για κλοπές κατ’ εξακολούθηση στην περιοχή των Αχαρνών. Ο δράστης έκλεβε χρήματα και διάφορα άλλα αντικείμενα από επιβάτες στην αποβάθρα του σταθμού του Προαστιακού.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών συνέλαβαν τον 46χρονο το απόγευμα της Πέμπτης (21.01.2021) και τον οδήγησαν στο αυτόφωρο. Προηγήθηκαν καταγγελίες επιβατών που βρίσκονταν στην αποβάθρα του σταθμού του Προαστιακού «Κάτω Αχαρναί» και έπεσαν θύματα κλοπής.

Το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας συνέστησε ειδική ομάδα και έπειτα από επισταμένη έρευνα στους χώρους του σταθμού αλλά και στους συρμούς του τρένου, εντοπίστηκε ο 46χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος προσέγγιζε άτομα που ανέμεναν στην αποβάθρα του σταθμού του Προαστιακού και προσφέρονταν να τα βοηθήσει στη μεταφορά των αποσκευών τους.

Κατά την επιβίβαση και εκμεταλλευόμενος το συνωστισμό, τους αφαιρούσε πορτοφόλια, τιμαλφή και χρηματικά ποσά.

Από την περαιτέρω προανακριτική έρευνα του Τμήματος Ασφαλείας Αχαρνών, εξιχνιάστηκαν 27 περιπτώσεις κλοπών με εμπλεκόμενο τον 46χρονο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.