Κορονοϊός: κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από δεκάδες κρούσματα σε γηροκομείο

Η διασπορά του ιού αφορά τόσο τους φιλοξενούμενους στο ίδρυμα όσο και το προσωπικό.

Τριάντα πέντε κρούσματα σε τρόφιμους και εργαζόμενους έχουν καταγραφεί στο Σουρλίγκειο Ίδρυμα σύμφωνα με τους δύο δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ στις 22 και 23 Ιανουαρίου. Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν 28 τρόφιμοι και επτά εργαζόμενοι, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση του Ιδρύματος.

Από το σύνολο των θετικών κρουσμάτων των τροφίμων, 11 εξ αυτών νοσηλεύονται στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου. Το σύνολο των θετικών κρουσμάτων των εργαζομένων βρίσκεται σε κατ΄ οίκον περιορισμό και ακολουθούνται όλες οι προβλεπόμενες από τον ΕΟΔΥ οδηγίες αξιολόγησης της καταστάσεως της υγείας των τροφίμων και τα εφαρμοζόμενα θεραπευτικά μέτρα έχουν υποδειχθεί από την αρμόδια επιτροπή λοιμωξιολόγων του ΕΟΔΥ.

Όπως αναφέρει η Διοίκηση, από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκαν τα αποτελέσματα έγιναν οι εξής άμεσες ενέργειες:

Το Γηροκομείο τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενεργοποιήθηκε ο προβλεπόμενος από τον ΕΟΔΥ απαραίτητος μηχανισμός αντιμετωπίσεως της καταστάσεως σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο.

Έγινε διαχωρισμός των τροφίμων σε δωμάτια θετικών και αρνητικών στον covid-19.

Ο θεράπων ιατρός του Ιδρύματος πραγματοποίησε άμεσα πολύωρη εξέταση όλων των τροφίμων και έκρινε την μεταφορά 8 εξ αυτών στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω νοσηλεία.

Το Σάββατο το πρωί πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή λοιμωξιολόγων και υπευθύνων του ΕΟΔΥ, με σκοπό την αξιολόγηση της καταστάσεως και την άμεση λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπισή της.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, Επόπτης Υγείας επισκέφτηκε το Ίδρυμα και πραγματοποίησε δειγματοληπτικό έλεγχο και έδωσε οδηγίες στους εργαζομένους.

Ενημερώθηκαν όλοι οι συγγενείς των τροφίμων για την κατάσταση της υγείας τους.

Πραγματοποιήθηκαν 2 απολυμάνσεις στο χώρο του Ιδρύματος.

Κλήθηκε το προσωπικό ασφαλείας και ζητήθηκε η συνδρομή έκτακτου προσωπικού

Ενημερώθηκε η Πολιτική Προστασία και η Διεύθυνση Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

Σήμερα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία του Ιδρύματος, με την συμμετοχή κλιμακίου Ιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας και του θεράποντος Ιατρού του Ιδρύματος με σκοπό την άμεση στήριξη εκ μέρος του Ιατρικού Συλλόγου στην συνεχή Ιατρική παρακολούθηση των τροφίμων.

“Με αίσθημα ευθύνης, το σύνολο του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, τηρώντας όλες τις προβλεπόμενες οδηγίες και τα αναγκαία μέτρα, θα συνεχίσει να δίνει καθημερινά τη μάχη για την αντιμετώπιση της νόσου και την αποκατάσταση της υγείας των τροφίμων και θα ενημερώνει καθημερινά και υπεύθυνα τους συγγενείς των τροφίμων για την εξέλιξη της υγείας τους. Η Διεύθυνση του Ιδρύματος και το προσωπικό ευχαριστούν όλους για την ηθική στήριξη και την ολόθυμη συμπαράστασή τους και επικαλείται τις προσευχές όλων για την αντιμετώπιση της παρούσης δοκιμασίας” σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση του Σουρλίγκειου Ιδρύματος.

