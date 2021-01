Οικονομία

Χαρίτσης: χωρίς αλλαγή πολιτικής θα οδηγηθούμε σε νέα μέτρα λιτότητας

«Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί την επιστημονική επιτροπή, ως άλλοθι για να καλύψει τις αποτυχίες της στη διαχείριση της πανδημίας», υποστηρίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι κρίσιμο να υπάρξει συντονισμός και σοβαρότητα από την κυβέρνηση ώστε οι εμβολιασμοί να προχωρήσουν εγκαίρως και αξιόπιστα» δηλώνει ο βουλευτής Μεσσηνίας και Τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «REALNews», επισημαίνοντας ότι για αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει «στην υπέρβαση της πατέντας, εφόσον μάλιστα οι έρευνες των εμβολίων χρηματοδοτήθηκαν με δημόσιους πόρους», καθώς και στην ανάγκη «να ενισχυθούν οι προσλήψεις στο ΕΣΥ και να εμπλακούν οι δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

Όσο αφορά το άνοιγμα της αγοράς «είναι σημαντικό να προχωρήσει βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου», τονίζει ο βουλευτής αντιπαραβάλλοντας ότι «η κυβέρνηση προβαίνει σε αιφνιδιαστικές ανακοινώσεις της τελευταίας στιγμής και χρησιμοποιεί ως άλλοθι την επιστημονική επιτροπή για να καλύψει τις αποτυχίες της στην διαχείριση της πανδημίας». Το μείζον είναι ότι «οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν έναν διαρκή εμπαιγμό από την κυβέρνηση που αρνείται πεισματικά να τους στηρίξει με απευθείας ρευστότητα, ενώ καλούνται να αντιμετωπίσουν τις υποχρεώσεις που διαρκώς συσσωρεύονται, να λειτουργήσουν ανοιγοκλείνοντας με μέτρα όπως το click away, που αποδείχθηκε καταστροφικό για τις μικρές επιχειρήσεις», προσθέτει και ξεκαθαρίζει ότι «η ανάγκη ουσιαστικής στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη».

Ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «μας έχει οδηγήσει στην μεγαλύτερη ύφεση της Ευρώπης, καθώς είναι επιλογή της να μην στηρίξει την οικονομία εμπροσθοβαρώς», ενώ «η άρνησή της να προχωρήσει σε ένα γενναίο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που θα λειτουργούσε ως οδηγός και για τις ιδιωτικές επενδύσεις, επιδεινώνει ακόμα περισσότερο το οικονομικό και επενδυτικό κλίμα», υπενθυμίζοντας ότι «αντί να αξιοποιήσει τις πρωτοφανείς χρηματοδοτικές δυνατότητες που διαθέτει για να κρατήσει όρθια την οικονομία, ψάχνει ευκαιρία να καταργήσει κι αυτές ακόμη τις ελλιπείς ενισχύσεις». Και επισημαίνει ότι «απαιτείται ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων, όπως αυτές που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου οποιαδήποτε συζήτηση για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας να έχει νόημα. Χωρίς αλλαγή πολιτικής, είναι βέβαιο ότι λίγο αργότερα θα αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο νέων μέτρων λιτότητας».

Ερωτηθείς για το θέμα της φύλαξης των πανεπιστημίων ο Αλ. Χαρίτσης σημειώνει χαρακτηριστικά «η κυβέρνηση αναμένει έντονες αντιδράσεις στο σχέδιό της για υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Και απαντά με τον μόνο τρόπο που ξέρει: ακραία καταστολή και χυδαία συκοφάντηση», καθώς «όχι μόνο αδιαφορεί για την ακαδημαϊκή ελευθερία, αλλά δεν διστάζει να δυσφημίζει ως «κέντρα ανομίας» τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα, που με λειψή κρατική βοήθεια παράγουν εξαιρετικό επιστημονικό και διδακτικό έργο». «Υπερασπιζόμαστε σταθερά το δικαίωμα όλων σε ποιοτική, δημόσια παιδεία. Και σε αυτό έχουμε την κοινωνία με το μέρος μας» καταλήγει ο βουλευτής.