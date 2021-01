Πολιτική

Σφοδρή αντιπαράθεση για τα πρόστιμα σε μαθητές που αργούν να γυρίσουν από το σχολείο

Η δήλωση της Μακρή που άναψε «φωτιές». Να «μαζέψει» τους υπουργούς του κάλεσε τον Πρωθυπουργό ο Φίλης. «Μήπως να τους κουρεύουμε στο Σύνταγμα;», ρωτά δηκτικά ο Χρηστίδης.

Χρηματικό πρόστιμο θα επιβάλλεται στους μαθητές που δεν επιστρέφουν σπίτια τους μετά το σχολείο, δήλωσε σήμερα η υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή, με αφορμή το άνοιγμα Γυμνασίων και Λυκείων την 1η Φεβρουαρίου.

Μιλώντας στο Mega, κυρία Μακρή δήλωσε ότι «θα υπάρχει πρόστιμο στα παιδιά τα οποία δεν τηρούν τους κανόνες, οι οποίοι είναι κανόνες για όλο τον πληθυσμό».

Διευκρίνισε πως μετά το πέρας των μαθημάτων τα παιδιά θα έχουν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να επιστρέφουν στα σπίτια τους και όχι απεριόριστο χρόνο.

Την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ έφερε η ανακοίνωση της υφυπουργού Παιδείας, αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζέττας Μακρή. Με ανακοίνωσή του, ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης, κάλεσε την κυβέρνηση να πάρει πίσω την απόφασή της.

Αναλυτικά, ο Νίκος Φίλης, δήλωσε: Δεν έχουν τέλος οι εφευρέσεις αυταρχισμού και οι ευρεσιτεχνίες καταστολής της κυβέρνησης. Τελευταία της «ανακάλυψη», τα πρόστιμα στους μαθητές που εξήγγειλε τηλεοπτικά η υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρή!

Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να «μαζέψει» τους υπουργούς του και να πάρει πίσω τέτοιες ιδέες. Όπως έπραξε πριν λίγες μέρες όταν μετά την κατακραυγή, ακύρωσε τη δική του απόφαση για αύξηση των προστίμων στους απλούς πολίτες στο εξωφρενικό ποσό των 500 ευρώ. Επιτέλους, πόσοι ανασχηματισμοί χρειάζονται για να πάψει να προκαλεί αυτή η κυβέρνηση;

Να ασχοληθεί με τα δομικά προβλήματα της παιδείας, καλεί την κυβέρνηση ο Παύλος Χρηστίδης με αφορμή όσα δήλωσε υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή: Μήπως να ισχύσει ο νόμος 4000 και να τους κουρεύουν στο Σύνταγμα;», διερωτάται ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

Και η ανάρτηση του Π. Χρηστίδη καταλήγει με την προτροπή, «ας ασχοληθούν με τα δομικά προβλήματα της παιδείας που διαρκώς διογκώνονται και ας σταματήσουν να κάνουν τους χωροφύλακες».

Επίθεση στην κυβέρνηση για τις δηλώσεις της υφυπουργού Παιδείας Ζέτας Μακρή σχετικά με την επιβολή προστίμων σε μαθητές, εξαπέλυσε σήμερα το ΜέΡΑ 25.

Σε σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι «η Κυβέρνηση μέσω της Υφυπουργού Παιδείας κ. Ζέτας Μακρή προαναγγέλλει πρόστιμα για τους ανήλικους μαθητές που δεν θα επιστρέφουν απευθείας μετά το σχολείο στο σπίτι τους. Η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που δεν έχει λάβει ακόμα κανένα μέτρο για τα σχολεία! Ντράπηκε και η ντροπή».