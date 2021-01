Κοινωνία

Πόσοι επιβάτες επιτρέπονται ανά όχημα από τη Δευτέρα

Δείτε αναλυτικά τον επιτρεπόμενο αριθμό επιβατών ανά είδος οχήματος και τις εξαιρέσεις.

Από τις 6 το πρωί της Δευτέρας, 25 Ιανουαρίου, αλλάζει το όριο των επιβατών που επιτρέπεται να μετακινούνται με το ίδιο όχημα.

Μέχρι και σήμερα επιτρέπεται ο οδηγός και ένας ακόμη επιβάτης, ωστόσο, από αύριο θα επιτρέπονται έως δύο επιβάτες εκτός από τον οδηγό σε:

επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ, Ειδικής Μίσθωσης)

σε αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.)

καθώς και στα Ε.Ι.Χ. οχήματα με οδηγό

Η υπέρβαση του ορίου των επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις. Εφόσον στο όχημα επιβαίνουν:

Ανήλικα τέκνα, η κατ' οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη ή

Άτομο που χρήζει βοήθειας από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του.

Επιπλέον, από την ίδια ημέρα και ώρα θα επιτρέπεται μέχρι τρία άτομα πλέον του οδηγού να επιβαίνουν στα διπλοκάμπινα, μικτής χρήσης και τύπου ΒΑΝ οχήματα. Η υπέρβαση του ορίου επιβαινόντων επιτρέπεται μόνο εφόσον στο όχημα επιβαίνουν ανήλικα τέκνα, η κατ' οίκον παραμονή των οποίων υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι αδύνατη.

Υπενθυμίζεται πως εξακολουθεί να ισχύει ότι μαθητές που εξυπηρετούνται με ταξί σε μη αστικές περιοχές, για τη μετάβαση τους στο σχολείο, επιτρέπεται να μετακινηθούν μέχρι και τέσσερα άτομα, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του Διευθυντή του σχολείου.