Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Βρετανία: “καλπάζει” η πανδημία

Οι νεκροί «αγγίζουν» πλέον τους 100.000. Μόνο σήμερα εμβολιάστηκαν περίπου μισό εκατομμύριο πολίτες!

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε 30.004 κρούσματα της Covid-19 εντός των τελευταίων 24 ωρών και συνολικά 251.504 τις τελευταίες επτά ημέρες, αριθμός που είναι σημαντικά μειωμένος, κατά 22%, σε σύγκριση με τα κρούσματα που είχαν αναφερθεί την ίδια ημέρα, την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης άλλους 610 θανάτους σε όλη τη χώρα. Από τις αρχές της πανδημίας οι νεκροί φτάνουν τους 97.939. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 8.678 θάνατοι, αύξηση 11% σε σύγκριση με τις προηγούμενες επτά ημέρες.

Σήμερα εμβολιάστηκαν επίσης με την πρώτη δόση του εμβολίου 491.970 άνθρωποι, αριθμός ρεκόρ. Συνολικά έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα 6.353.000 πολίτες.