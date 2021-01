Κοινωνία

Ο Γιώργος Παπαδάκης για τον συνωστισμό στους εμπορικούς δρόμους (βίντεο)

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» σχολίασε τις ουρές έξω από τα καταστήματα και τόνισε ότι ο κόσμος και τα καταστήματα δεν θα αντέξουν ένα τρίτο κύμα κορονοϊού.