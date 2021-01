Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Γιαννόπουλος στον ΑΝΤ1: η κολχικίνη προλαμβάνει την φλεγμονώδη υπεραντίδραση (βίντεο)

Ο αναπληρωτής καθηγητής καρδιολογίας στο ΑΠΘ, ο οποίος μελέτησε το θέμα της κολχικίνης, μίλησε στο ΑΝΤ1 για τις ιδιότητές της και τις ομάδες που θα την χρειαστούν.