Αθλητικά

Λάρισα – Παναθηναϊκός: “μίλησαν” οι επιθέσεις

Για άμυνα… ούτε λόγος από τη στιγμή που ο ηττημένος σημείωσε 89 πόντους!

Παίζοντας κατά διαστήματα πολύ όμορφο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη Λάρισα της τοπικής ομάδας με 98-89 για την 12η αγωνιστική της Basket League. Με αυτή τη νίκη οι «πράσινοι» βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 10-1 και ανέβηκαν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Αντίθετα η Λάρισα με ρεκόρ 3-9, παραμένει ουραγός μαζί με το Μεσολόγγι.

Τα δεκάλεπτα: 25-23, 49-56, 66-74, 89-98.

Κορυφαίοι των νικητών που ήταν ιδιαίτερα εύστοχοι (62% στα δίποντα, 50% στα τρίποντα και 95% στις βολές) ήταν οι Ντίνος Μήτογλου (16 πόντοι, 6 ριμπάουντ) και Νεμάνια Νέντοβιτς (16 πόντοι, 5 ασίστ).

Για τους γηπεδούχους ο Μπράντον Ρας είχε 23 πόντους, ο Τζέρι Σμιθ είχε 18 πόντους ενώ 17 πόντους είχε ο Τζέιμς Γουέμπ.

Διαιτητές: Τσαρούχα - Καλδίρης - Μάλαμας.

Οι συνθέσεις:

ΛΑΡΙΣΑ (Παπανικολόπουλος): Μπράουν 5 (1/6 τρίποντα, 6 ασίστ), Γουέμπ 17 (3/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρας 23 (5/7 τρίποντα, 3 ασίστ), Κώττας 6, Σμιθ 18 (6/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/6 βολές, 5 ασίστ), Γκόρντον 10 (4 ριμπάουντ), Καμάρας, Τσιούλκας, Καμπερίδης 5 (1), Μούρτος, Σπυρόπουλος, Παπαδάκης 5 (1/4 τρίποντα).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ (Κάτας): Όγκαστ 9 (4 ριμπάουντ), Νέντοβιτς 16 (5/5 σουτ, 2/2 βολές, 5 ασίστ), Γουάιτ 6 (2), Μήτογλου 16 (4/5 δίποντα, 8/8 βολές, 6 ριμπάουντ), Σαντ Ρος 9 (1/4 τρίποντα), Μακ 9 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Μποχωρίδης 12 (2), Κασελάκης, Βουγιούκας 6, Καλαϊτζάκης, Φόστερ 8, Μπεντίλ 7 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ).