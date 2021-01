Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: συναγερμός μετά από δεκάδες κρούσματα της βρετανικής μετάλλαξης στην Ελλάδα

Τα μισά από αυτά εντοπίστηκαν στην Αττική. Στο «κόκκινο» και η Κρήτη. Δείτε αναλυτικά την ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ.

Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας στο πλαίσιο της λειτουργίας του Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού μετά την επικαιροποιημένη αξιολόγηση του κινδύνου κυκλοφορίας μεταλλαγμένων στελεχών του ιού SARS-CoV-2 από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC), ενημερώνει ότι:

Το Ελληνικό Κέντρο Γονιδιωματικής του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) κατά την εβδομάδα 17-23 Ιανουαρίου 2021 ολοκλήρωσε τη γονιδιωματική ανάλυση 235 δειγμάτων. Εξ αυτών, τα 172 δείγματα αφορούν αναδρομικό έλεγχο της περιόδου από 11/11/2020 έως και 31/12/2020 ενώ 63 δείγματα αφορούν την περίοδο από 11/01/2021 έως και 18/01/2021.

Το σύνολο των 172 δειγμάτων που ελέγχθηκαν αναδρομικά προέρχονται από Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της 1ης ΥΠΕ. Από τον έλεγχο αναδείχθηκε ένα δείγμα θετικό για το νέο στέλεχος Β.1.1.7 του ιού SARS-CoV-2 (μετάλλαξη Μ. Βρετανίας), με ημερομηνία διάγνωσης με μοριακό τεστ PCR στις 23/12/2020.

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος 63 πρόσφατων δειγμάτων (11/1/21-18/1/21), εκ των οποίων 3 δείγματα προέρχονται από Πύλες Εισόδου, 4 δείγματα αφορούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος με το μεταλλαγμένο στέλεχος Β.1.1.7, 12 δείγματα προέρχονται από την ΥΠΕ Κρήτης και 44 δείγματα από Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της 1ης ΥΠΕ. Από τον έλεγχο αναδείχθηκαν συνολικά 32 δείγματα θετικά για το μεταλλαγμένο στέλεχος Β.1.1.7 του ιού SARS-CoV-2.

Συγκεκριμένα

3 δείγματα από τις Πύλες Εισόδου.

4 δείγματα που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου Β.1.1.7 κρούσματος.

8 δείγματα προερχόμενα από τη ΥΠΕ Κρήτη.

17 δείγματα από την Αθήνα.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ιχνηλάτησης των θετικών κρουσμάτων με το συγκεκριμένο στέλεχος. Το Δικτύο Γονιδιωματικής Επιτήρησης θα συνεχίσει την εργαστηριακή επιτήρηση των μεταλλάξεων του ιού SARS-CoV-2 με ακόμα εντονότερο ρυθμό τις επόμενες εβδομάδες.