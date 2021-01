Κοινωνία

Εκρηκτικός μηχανισμός σε ΔΟΥ

Αξιωματικοί της κρατικής ασφάλειας έσπευσαν στην περιοχή.

Τρία γκαζάκια εξερράγησαν λίγο πριν τις 6:30 το απόγευμα της Κυριακής στην είσοδο της ΔΟΥ Κυψέλης, προκαλώντας μικρές υλικές ζημίες στην τζαμαρία.

Το σημείο έχει αποκλειστεί και επί τόπου βρίσκονται αξιωματικοί της κρατικής ασφάλειας.