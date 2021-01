Πολιτική

Αγνοείται ο Σήφης Βαλυράκης στον Ευβοϊκό

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο πρώην υπουργός είχε πάει βόλτα με το σκάφος του στα νησάκια απέναντι από την Ερέτρια.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τον πρώην υπουργό Σήφη Βαλυράκη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το μεσημέρι στα νερά του Ευβοϊκού.

Ο πρώην υπουργός έχει εξοχικό σπίτι στην Ερέτρια όπου και βρέθηκε το Σαββατοκύριακο. Από το μεσημέρι αγνοείται με αποτέλεσμα η σύζυγός του να ενημερώσει την αστυνομία και το λιμενικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει βρεθεί το σκάφος του και το Λιμενικό αναζητά τον 78χρονο πολιτικό, ο οποίος είχε παέι βόλτα στα νησάκια απέναντι από την Ερέτρια και συγκεκριμένα στο Ασπρονήσι.

Στις έρευνες του εντοπισμού του συμμετέχει η αστυνομία, το λιμενικό και ο θάλαμος επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος.

Πηγή: evima.gr