Αθλητικά

Παναιτωλικός – Λαμία: “έσπασαν” τα δοκάρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μπάλα δεν ήθελε με τίποτα να καταλήξει… στο πλεκτό!

Ένα... χορταστικό 0-0 είδαν όσοι παρακολούθησαν την αναμέτρηση Παναιτωλικός-Λαμία στο Αγρίνιο, για τη 18η αγωνιστική της Super League. Οι δύο ομάδες είχαν συνολικά πέντε δοκάρια και στο τέλος πήραν από έναν βαθμό, ενώ παραμένουν στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

Τα δεδομένα της αναμέτρησης παραλίγο να διαφοροποιηθούν από το 2ο λεπτό, όταν ο Βέργος με προβολή μετά από φάουλ του Μπαρμπόζα σημάδεψε το δοκάρι του Κνετ. Στη συνέχεια και χάρη στο μαεστρικό στήσιμο της ομάδας από τον Γρηγορίου, οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν και έπρεπε να κλείσουν προηγούμενοι το ημίχρονο, όμως δεν το έκαναν λόγω ατυχίας, αλλά και ανικανότητας.

Στο 8΄ με απευθείας φάουλ του Μπα η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και στην πλάτη του Κνετ, αλλά δεν μπήκε στα δίχτυα. Στο 37΄ ο Καραμάνος (μόλις είχε πάρει τη θέση του τραυματία Μπα) πλάσαρε σε κενή εστία, όμως ο Τσότσαλιτς απέκρουσε πάνω στη γραμμή κι ενώ η μπάλα ξαναγύρισε στον Καραμάνο εκείνος τραβούσε τα μαλλιά του (!) με αποτέλεσμα να χάσει ακόμα μία! Στο 43΄ ο Ρόμαριτς βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Κνετ αλλά αστόχησε.

Η... ραψωδία των δοκαριών συνεχίστηκε με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου. Στο 52΄ ο Άνταμ Τζανετόπουλος πρόλαβε την έξοδο του Κνετ αλλά η μπάλα πήγε στο εσωτερικό μέρος του στύλου, ενώ στο 54΄ ο Μάσουρεκ «σημάδεψε» την οριζόντια δοκό με σουτ έξω από την περιοχή. Με το σκορ 2-2 στα δοκάρια αλλά 0-0 εκεί που... μετράει, ήταν πλέον εμφανές ότι όποιος έστελνε τη μπάλα στα δίχτυα θα έπαιρνε και το ματς. Δεν το έκανε ούτε ο Αζάντι στο 75΄ που σημάδεψε (ξανά!) το οριζόντιο δοκάρι με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Ντίας κι έτσι η «λευκή» ισοπαλία έμεινε έως το τέλος.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Κίτρινες: Μπεχαράνο, Σκόνδρας, Μπιάρνασον

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Τραϊανός Δέλλας): Κνετ, Περέϊρα (85΄ Ντάλσιο), Κωνσταντόπουλος, Τσιγγάρας (70΄ Αρσούρα), Τσότσαλιτς, Λιάβας, Ντίας, Ταχάρ, Μπαρμπόσα, Μάζουρεκ (77΄ Αριγίμπι), Βέργος (69΄ Αζάντι)

ΛΑΜΙΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Επασί, Τζανετόπουλος, Αντέτζο, Μαρτίνεθ, Σκόνδρας, Μπεχαράνο, Τζανδάρης (68΄ Μπιάρνασον), Τιρόνε (79΄ Πίτι), Ρόμανιτς, Μπα (34΄λ.τρ. Καραμάνος), Αραμπούλι (78΄ Προβυδάκης).