Αθλητικά

Ο Βόλος “άλωσε” τα Γιάννινα

Σπουδαία νίκη για τους Θεσσαλούς, που σκαρφάλωσαν στην έβδομη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Πολύ σπουδαία εκτός έδρας νίκη πήρε ο Βόλος, με 1-0 επί του ΠΑΣ Γιάννινα στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League. Το γκολ του Δουβίκα με πέναλτι στο 14΄ ήταν αρκετό για να πάρει η ομάδα της Μαγνησίας τους τρεις βαθμούς και να ανεβεί στην 7η θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Βόλου μπήκε πολύ δυνατά στο ματς και κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Μπαρτόλο από τον Εραμούσπε. Ο Δουβίκας έστησε τη μπάλα στην άσπρη βούλα και στο 14΄ άνοιξε το σκορ. Οι φιλοξενούμενοι πατούσαν καλύτερα στο γήπεδο και είχαν την ευκαιρία να πάνε με προβάδισμα ασφαλείας στα αποδυτήρια, όμως στο 35΄ η μπάλα προσέκρουσε στο δοκάρι του Χουτεσιώτη μετά από ωραία προσπάθεια και σουτ του Δουβίκα.

Ο Αργύρης Γιαννίκης ήξερε πως κάτι πρέπει να αλλάξει και άμεσα, γι΄αυτό δεν δίστασε να πραγματοποιήσει τρεις αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου. Ο ΠΑΣ έγινε πιο κινητικός, είχε κάποιες καλές στιγμές κυρίως με τον Λιάσο, αλλά οι Βολιώτες καλά οργανωμένοι στην άμυνά τους, κρατούσαν το «μηδέν». Και τα κατάφεραν μέχρι το τέλος, παρότι οι γηπεδούχοι του ΠΑΣ είχαν σε συντριπτικό ποσοστό την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να τη μετουσιώσουν σε κάποια κλασική ευκαιρία.

Διαιτητής: Γκορτσίλας

Κίτρινες: Παντελάκης - Τέκιο, Γκρίλο, Περέα, Μπαρτόλο

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Αργύρης Γιαννίκης): Χουτεσιώτης, Παντελάκης, Πίρσμαν, Εραμούσπε (46΄ Λιάσος), Σάλιακας (87΄ Νάουμετς), Κάργας, Σιόντης (71΄ Μιλιντσεάνου), Καρταλής, Ελευθεριάδης (46΄ Μπρένερ), Παμλίδης (46΄ Λέο), Κρίζμαν.

ΒΟΛΟΣ (Ανχέλ Λόπεθ): Κλέιμαν, Τέκιο (56΄ Ντεντάκης), Μήτογλου, Γκρίλο, Φεράρι, Ριένστρα, Τσοκάνης, Ρενάτο (56΄ Περέα), Μπαρτόλο (78΄ Σάντσες), Μαρτίνες (66΄ Κιάκος), Δουβίκας.