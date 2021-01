Οικονομία

Εκκρεμείς συντάξεις: ιδιώτης μάνατζερ στο πλευρό του ΕΦΚΑ (βίντεο)

Με ένα δύσκολο, αλλά φιλόδοξο σχέδιο, η κυβέρνηση επιχειρεί να επιταχύνει τις διαδικασίες απονομής συντάξεων.