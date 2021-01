Πολιτική

Τσίπρας: ο κορονοϊός επισκέφθηκε και το δικό μου σπίτι

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έκανε γνωστό ότι μέλος της οικογένειας του βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτηση του στο διαδίκτυο, έκανε γνωστό πως ο γιός του Ορφέας, διαγνώσθηκε θετικός στον κορονοϊό, εμφανίζοντας ελαφρά συμπτώματα.

Τόσο ο ίδιος, όσο και η σύζυγος του και το άλλο τους παιδί βρέθηκαν αρνητικού στα τεστ που υποβλήθηκαν.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

Ο κορωνοϊός επισκέφθηκε σήμερα και το δικό μας σπίτι.

Χθες βράδυ ο Ορφέας μας, εμφάνισε ελαφρά συμπτώματα.

Κάναμε το πρωί το τεστ και πριν λίγο μάθαμε τα αποτελέσματα. Εγώ, η Μπέτυ και ο Φοίβος βγήκαμε αρνητικοί, ο Ορφέας όμως βγήκε θετικός.

Είναι καλά και όπως η πλειονότητα των παιδιών αναμένεται να το ξεπεράσει εύκολα.

Σύμφωνα με τις υποδείξεις των γιατρών, παρότι έχω κάνει και τις δυο δόσεις του εμβολίου, δεν έχει περάσει ακόμη αρκετός χρόνος για να έχω πλήρη ανοσία και σε κάθε περίπτωση οφείλω να παραμείνω προληπτικά για ένα διάσημα στο σπίτι, προκειμένου να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο περαιτέρω μετάδοσης.

Είμαι βέβαιος ότι όλα θα πάνε καλά.