Βρέθηκε νεκρός ο Σήφης Βαλυράκης

Πού βρέθηκε η σορός του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα.

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες των Αρχών στη θαλάσσια περιοχή του Ευβοϊκού για την ανέρευση του πρώην υπουργού, Σήφη Βαλυράκη.

Τα ίχνη του χάθηκαν το μεσημέρι, όταν ο ίδιος είχε βγει με το σκάφος του στα νησάκια απέναντι από την Ερέτρια και συγκεκριμένα στο Ασπρονήσι. Όταν η σύζυγός του αδυνατούσε να επικοινωνήσει μαζί του, ενημέρωσε τις Αρχές.

Τελικά η σορός του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ ξεβράστηκε στα βράχια ενός μικρού νησιού στην περιοχή, όπου και εντοπίστηκε από άνδρες του Λιμενικού. Νωρίτερα είχε βρεθεί, ένα μίλι μακριά από όπου βρέθηκε η σορός, το σκάφος του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για το πώς ο πρώην υπουργός βρέθηκε στη θάλασσα καθώς το σκάφος του εντοπίστηκε με τη μηχανή αναμμένη. Τα πρώτα στοιχεία, πάντως, δείχνουν ότι το πιθανότερο είναι να γλίστρησε και να βρέθηκε στο νερό. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή, πάντως, ήταν καλές.

Στις έρευνες συμμετείχαν πέντε πλωτά του Λιμενικού, δύο ιδιωτικά σκάφη, ενώ είχε απογειωθεί και ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού.