Παράξενα

Γιαγιά επέστρεψε στο γηροκομείο εννέα μέρες μετά την... κηδεία της!

Την θρήνησαν οι συγγενείς της ως θύμα του κορονοϊού, αλλά εκείνη ζει και βασιλεύει!

Μία 85χρονη γυναίκα, την οποία θρήνησαν οι συγγενείς της ως θύμα της Covid-19, επέστρεψε στον οίκο ευγηρίας όπου διέμενε, εννέα ημέρες αφότου η οικογένειά της πληροφορήθηκε από τις αρχές ότι είχε γίνει και η κηδεία της.

Λόγω ενός μπερδέματος με το όνομα της γιαγιάς, η οικογένεια της Ροχέλια Μπλάνκο πληροφορήθηκε ότι η 85χρονη πέθανε στις 13 Ιανουαρίου και κηδεύτηκε την επόμενη ημέρα, γράφει η εφημερίδα La Voz της Γαλικίας. Εξαιτίας των περιορισμών, κανείς συγγενής της δεν κατάφερε να παραστεί στην κηδεία.

Έτσι, όταν εκείνη επέστρεψε, υγιέστατη, στο γηροκομείο της πόλης Χόβε, όπου διαμένει και ο σύζυγός της, Ραμόν Μπλάνκο, προκάλεσε σοκ. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έκλαιγα, για τον θάνατο της γυναίκας μου», είπε ο ηλικιωμένος, εξηγώντας ότι εκείνη που πέθανε ήταν μια άλλη ηλικιωμένη ασθενής, με την οποία η Ροχέλια μοιραζόταν το ίδιο δωμάτιο.

Το Ίδρυμα Σαν Ροσέντο, που διαχειρίζεται τον οίκο ευγηρίας, ανέφερε ότι το λάθος προέκυψε όταν η Μπλάνκο και άλλοι τρόφιμοι βρέθηκαν θετικοί στην Covid-19 και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία σε άλλο γηροκομείο, στις 29 Δεκεμβρίου. «Μεταξύ των ηλικιωμένων που μεταφέρθηκαν στο Ος Γκόθος, στο Περέιρο δε Αγκιλάρ, ήταν και δύο γυναίκες, οι οποίες μοιράστηκαν το ίδιο δωμάτιο». Ωστόσο, κατά τη μεταφορά τους οι αρμόδιοι μπέρδεψαν μεταξύ τους τα ονόματα με αποτέλεσμα, όταν πέθανε η άλλη γυναίκα, στις 13 Ιανουαρίου, να νομίζουν ότι επρόκειτο για τη Ροχέλια.

Το Ίδρυμα ζήτησε συγγνώμη για το «ατυχές περιστατικό» και έχει ήδη ζητηθεί από τις δικαστικές αρχές να «αναστήσουν» και στα χαρτιά την ολοζώντανη Ροχέλια Μπλάνκο.