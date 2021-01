Αθλητικά

Ατλέτικο Μαδρίτης: Με ανατροπή η νίκη επί της Βαλένθια

Οδηγεί την “κούρσα” του ισπανικού πρωταθλήματος, διατηρώντας απόσταση ασφαλείας από τους διώκτες της.

Με ανατροπή και τρεις διαφορετικούς σκόρερ (Ζοάο Φέλιξ, Σουάρες Κορέα), η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε 3-1 της Βαλένθια στο “Wanda Metropolitano”.

Οι “νυχτερίδες” προηγήθηκαν νωρίς στο ματς, με το γκολ του Ράτσιτς μόλις στο 11ο λεπτό. Όμως, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν γρήγορα, με τον Ζοάο Φέλιξ (23΄).

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ατλέτικο Μαδρίτης πέτυχε άλλα δύο τέρματα, με τους Σουάρες (54΄) και Κορέα (72΄), φθάνοντας έτσι στην τελική επικράτηση.

Η Ατλέτικο παραμένει στην κορυφή της La Liga με διαφορά που μπορεί να χαρακτηριστεί “ασφαλείας”, καθώς έχει 7 βαθμούς περισσότερους και ένα ματς λιγότερο από τη δεύτερη, Ρεάλ Μαδρίτης.