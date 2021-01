Πολιτική

Σήφης Βαλυράκης: Τα σενάρια που ερευνούν οι Αρχές για το δυστύχημα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη για τον χαμό του πρώην Υπουργού. Η μοιραία βόλτα με το φουσκωτό και η τραγική κατάληξη των ερευνών. Εικόνες από το σημείο όπου βρέθηκε η σορός του.

Θλίψη στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει ο άδοξος χαμός του πρώην Υπουργού Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, όπου είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα με φουσκωτό σκάφος.

Η σύζυγος του ανησύχησε το μεσημέρι όταν καθυστέρησε να επικοινωνήσει μαζί της και ενημέρωσε την Αστυνομία και το Λιμενικό. Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό του, η οποία όμως είχε τραγική κατάληξη.

Ο 77χρονος πρώην Υπουργός του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε από το Λιμενικό νεκρός στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας κοντά στο μικρό νησί Πεζονήσι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φουσκωτό σκάφος βρέθηκε προσαραγμένο κοντά στη νησίδα Ασπρονήσι. Η μηχανή του σκάφους δούλευε κανονικά, ενώ στο εσωτερικό του φωσκωτού βρίσκονταν δύο ψαροντούφεκα. Περίπου στις 8.30 το βράδυ η σορός του πρώην Υπουργού βρέθηκε ένα μίλι μακριά από το σκάφος.

Σύμφωνα με στελέχη του Λιμενικού, ο 77χρονος πολιτικός πιθανότατα γλίστρησε, από άγνωστη αιτία, από το σκάφος και έπεσε στη θάλασσα με αποτέλεσμα το φουσκωτό να συνεχίσει την πορεία του. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι φέρει χτύπημα στο κεφάλι, ενώ υπέστη ακρωτηριασμό στο δάχτυλο του αριστερού χεριού του.

Ένα άλλο πιθανό σενάριο είναι να χτυπήθηκε το σκάφος του από άλλο σκάφος, με αποτέλεσμα να βρεθεί ο ίδιος στο νερό. “Φως” στα αίτια του θανάτου του πρώην Υπουργού αναμένεται να ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

Συνάδελφοί του, φίλοι του και πολιτικοί του αντίπαλοι εκφράζουν τη θλίψη τους για τον απροσδόκητο χαμό του με μηνύματά τους στο διαδίκτυο. Για έναν γενναίο και ακέραιο δημοκράτη κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς τον χαρακτηρίζει ιδεολόγο και έντιμο πολιτικό, με πίστη στην πατρίδα και στις δυνάμεις της. «Διακρίθηκε για το ήθος του, την εργατικότητα του, την αφοσίωση στους στόχους της παράταξης και το χρέος στην πατρίδα», αναφέρει η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά, ενώ «αγωνιστή της Δημοκρατίας» τον αποκαλεί ο Γιώργος Παπανδρέου.

Υπήρξε πνεύμα ανήσυχο, άνθρωπος ελευθερόφρων, πάντα παρών στους μεγάλους δημοκρατικούς αγώνες του λαού μας από τα χρόνια της δικτατορίας και μετά. Ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής από το 1974. Συνάδελφοί του, φίλοι του και πολιτικοί του αντίπαλοι εκφράζουν τη θλίψη τους για τον απροσδόκητο χαμό του με μηνύματά τους στο διαδίκτυο.





Πηγή εικόνων: evima.gr - zarpanews.gr