Κόσμος

Κορονοϊός: Νέες ταξιδιωτικές απαγορεύσεις στις ΗΠΑ

Ο Μπάιντεν θα επιβάλλει εκ νέου τις ταξιδιωτικές απαγορεύσεις για να αποτραπεί η εξάπλωση της πανδημίας. Σε ποιες χώρες κλείνει τα σύνορα.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα επιβάλλει εκ νέου από σήμερα Δευτέρα απαγόρευση εισόδου στους περισσότερους αλλοδαπούς που ταξιδεύουν από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βραζιλία, την Ιρλανδία και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, δήλωσε αξιωματούχος στον Λευκό Οίκο.

Ο Τζο Μπάιντεν θα επεκτείνει μάλιστα την απαγόρευση στους ταξιδιώτες που βρίσκονταν πρόσφατα στη Νότια Αφρική, εξαιτίας των πληροφοριών ότι παραλλαγμένα στελέχη του νέου κορονοϊού, που κατά τα φαινόμενα είναι ακόμη πιο μεταδοτικά, διαγνώστηκαν στις ΗΠΑ, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η απόφαση αυτή του αμερικανού νέου προέδρου εντάσσεται στο σχέδιό του για να αντιμετωπιστεί η πανδημία, εν μέσω της έξαρσής της στη χώρα που υφίσταται το βαρύτερο πλήγμα από αυτή στον κόσμο σε απόλυτους αριθμούς, τόσο ως προς τα κρούσματα του SARS-CoV-2 (25,1 εκατ.), όσο και ως προς τους θανάτους εξαιτίας της COVID-19 (πάνω από 419.000).

Ο κ. Μπάιντεν εκτίμησε την Παρασκευή ότι ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της νόσου που προκαλεί ο νέος κορονοϊός ενδέχεται να «ξεπεράσουν κατά πολύ τους 600.000» στις ΗΠΑ.

Από τις πρώτες ημέρες αφότου ανέλαβε την εξουσία, την περασμένη Τετάρτη, ο νέος πρόεδρος κατέστησε αυστηρότερους τους κανόνες για τη χρήση μάσκας και έδωσε εντολή να τίθενται σε καραντίνα όλοι όσοι μεταβαίνουν στις ΗΠΑ αεροπορικώς.

Τη 19η Ιανουαρίου, πρακτικά την τελευταία του πλήρη ημέρα στο αξίωμα, ο Ρεπουμπλικάνος τέως πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε ότι η απαγόρευση εισόδου στους αλλοδαπούς ταξιδιώτες που έρχονται από μεγάλο μέρος της Ευρώπης και από τη Βραζιλία επρόκειτο να αρθεί την 26η τρέχοντος, όμως η εκπρόσωπος του κ. Μπάιντεν κατέστησε σαφές ότι η προεδρική εντολή αυτή θα ακυρωνόταν αμέσως.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε αρχικά, την 31η Ιανουαρίου 2020, την απαγόρευση εισόδου σε αλλοδαπούς ταξιδιώτες προερχόμενους από την Κίνα, για να ανασχεθεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού. Το μέτρο επεκτάθηκε στις ευρωπαϊκές χώρες τη 14η Μαρτίου της περασμένης χρονιάς.