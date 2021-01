Οικονομία

Συντάξεις Φεβρουαρίου: Ποιοι πληρώνονται σήμερα

Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμής για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Σήμερα ξεκινούν οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, σήμερα, 25 Ιανουαρίου 2021 έως τις 28 του ίδιου μήνα οι δικαιούχοι του ΙΚΑ θα λάβουν τις κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία.

Oι ημερομηνίες καταβολής για τις συντάξεις ανά ταμείο

Το ΙΚΑ θα πληρώσει τις συντάξεις Φεβρουαρίου 2021: Δευτέρα 25 Ιανουαρίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9)

Τρίτη 26 Ιανουαρίου (για τους συνταξιούχους που το ΑΜΚΑ τους λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8)

Ο OAEE θα πληρώσει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Ο OΓΑ θα πληρώσει τις συντάξεις την Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021|

Το Δημόσιο θα πληρώσει τις συντάξεις την Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021

Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα πληρώσουν τις συντάξεις την Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021

Ο ΟΠΕΚΑ θα πληρώσει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2021

Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα πληρώσει τις συντάξεις την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021

Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα πληρώσουν τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

Το ΕΤΑΤ θα καταβάλει τις συντάξεις την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021