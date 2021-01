Κοινωνία

Φωτιά σε διαμέρισμα

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Σπίτι "τυλίχτηκε" στις φλόγες. Εκκενώθηκε η πολυκατοικία.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Yπηρεσία στην Πάτρα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα.

Η φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε πολυκατοικία στην οδό Εφέσσου και Σμύρνης και μάλιστα χρειάστηκε να απομακρυνθούν οι ένοικοι όλων των διαμερισμάτων, καθώς ακούγονταν εκρήξεις.

Η εκκένωση του κτηρίου έγινε άμεσα και δεν κινδύνευσε κανένας. Η Πυροσβεστική λίγο αργότερα έθεσε υπό έλεγχο την φωτιά.