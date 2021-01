Αθλητικά

Γιάννης Αντετοκούνμπο: “Άγγιξε” το triple-double στη νίκη επί της Ατλάντα (βίντεο)

Ο “Greek Freak” οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς σε μία άνετη επικράτηση.

Οι Μιλγουόκι Μπακς επιβλήθηκαν εύκολα των Ατλάντα Χοκς (129-115), με τον Έλληνα σούπερ σταρ, Γιάννη Αντετοκούνμπο, να “αγγίζει” το triple-double.

Ο “Greek Freak” πέτυχε 27 πόντους, “σπάζοντας” το φράγμα των 11.000 πόντων και ανέβηκε στην 6η θέση της σχετικής λίστας ξεπερνώντας τον Μάρκες Τζόνσον. Παράλληλα, μάζεψε 14 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και 8 ασίστ.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Giannis δήλωσε τα εξής: «Προφανώς είναι κολακευτικό να προσπερνάω έναν σπουδαίο παίκτη σαν τον Μάρκες Τζόνσον, δείχνει ότι η δουλειά έχει αποτελέσματα. Τώρα μπορώ να πάω σπίτι και να πω στον γιο μου ότι το κατάφερα αυτό απόψε! Στο τέλος της ημέρας, ο στόχος μου είναι να συνεχίσω να βελτιώνομαι. Θέλω να διασκεδάζω και να βοηθώ τους συμπαίκτες μου, να είμαι ανταγωνιστικός κάθε βράδυ. Ελπίζω κάποια μέρα να γίνω το Νο1».

Ο αδελφός του, Θανάσης, περιορίστηκε σε ρόλο θεατή.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-15, 66-47, 94-83, 129-115

Δείτε τα highlights της εμβάνισης του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

The MVP with a near triple-double:



27 PTS | 14 REB | 8 AST pic.twitter.com/m1t2ff8BeB — Milwaukee Bucks (@Bucks) January 25, 2021