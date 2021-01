Κοινωνία

Βιασμός 11χρονης αθλήτριας: Στον ανακριτή ο προπονητής

Έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά ο προπονητής ιστιοπλοΐας από τη Σάμο που κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλική ανήλικη αθλήτρια. Ο 38χρονος θα περάσει το κατώφλι της Ευελπίδων.

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 38χρονος προπονητής, ο οποίος συνελήφθη, μετά από ένταλμα σύλληψης της Eισαγγελίας Πρωτοδικών, κατηγορούμενος για τον βιασμό μίας 11χρονης αθλήτριας ιστιοπλοΐας, πριν από εννέα χρόνια. Ο προπονητής συνελήφθη στην Σάμο και μεταφέρθηκε στην Αθήνα.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Νίκο Στεφανάτο από την Ολυπμιονίκη Σοφία Μπεκατώρου που κατέθεσε, πρώτη μάρτυρας, στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε με αφετηρία όσα η Ολυμιονίκης υποστήριξε για βιασμό της από παράγοντα της Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας. Η κ. Μπεκατώρου έδωσε τα στοιχεία της υπόθεσης στον κ. Στεφανάτο, κατόπιν συνεννόησης που είχε με την 20χρονη σήμερα, αθλήτρια

Σε βάρος του προπονητή ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαρύτατες κακουργηματικού βαθμού κατηγορίες που αφορούν: βιασμό κατ' εξακολούθηση και αποπλάνηση ανηλίκου κατ' εξακολούθηση και κατάχρηση σε ασέλγεια. Της έκδοσης του εντάλματος προηγήθηκαν οι καταθέσεις τόσο της 20χρονης αθλήτριας όσο και των γονιών της που ελήφθησαν από τον κ. Στεφανάτο τα τελευταία 24ωρα κάτω από άκρα μυστικότητα για την προστασία του θύματος.

Ο προπονητής σε δημόσιες δηλώσεις του μετά την δημοσιοποίηση της υπόθεσης, ισχυρίστηκε πως δεν τίθεται θέμα βιασμού καθώς «είχε σχέση» με το 11χρονο κορίτσι, το οποίο, όπως είπε, ήθελε να παντρευτεί καθώς δεν «υπήρχε άλλη γυναίκα» για αυτόν.

Η 21χρονη είναι σήμερα μέλος της Εθνικής Ιστιοπλοϊκής Ομάδας με παγκόσμιες διακρίσεις αλλά και φοιτήτρια. Όλο αυτό το διάστημα ανέβαινε τον δικό της Γολγοθά. «Βιασμός με όλο το νόημα. Ήμουν τότε 11 χρόνων. Ήμουν σε σοκ και αντί να με στηρίζουν, ήθελαν να με καταστρέψουν. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Απλά, δεν ήθελα να το περάσει και η οικογένειά μου τότε», είπε πρόσφατα, για πρώτη φορά η ίδια. «Τώρα που έφτασα σε μία ηλικία που μπορώ να υπερασπιστώ τον εαυτό μου και πιο πολύ για την οικογένειά μου, δεν δέχομαι κάποια πράγματα και γι' αυτό κάποια πράγματα πρέπει να βγουν στο φως και να αποκατασταθεί όλη η υπόθεση» πρόσθεσε.

«Είχαμε πάει, είχαμε ζητήσει περιοριστικά μέτρα. Έπρεπε ή να διαφυλάξουν εμένα οι γονείς μου ή να γίνει ένας διασυρμός σε ένα ολόκληρο χωριό, που θα ήταν πάρα πολύ βαρύ για εμένα, 11 χρόνων. Οπότε αποφασίσαμε να μην το κινήσουμε νομικά, πέρα από το να απευθυνθούμε στο συμβούλιο τότε του Ομίλου, οι οποίοι απλά έθαψαν το θέμα, οι οποίοι απλά κοίταξαν να με διασύρουν σε ένα ολόκληρο χωριό» είπε η 20χρονη.