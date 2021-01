Κόσμος

Κορονοϊός: Θετικός ο Πρόεδρος του Μεξικού

Ο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ τέθηκε σε καραντίνα και παρακολουθείται από γιατρούς. Τι είπε σε μήνυμά του.

Ο Πρόεδρος του Μεξικού, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, 67 ετών, ανακοίνωσε την Κυριακή ότι διαγνώστηκε πως μολύνθηκε από τον SARS-CoV-2.

Ο κεντροαριστερός πολιτικός διευκρίνισε ότι παρουσιάζει «ήπια» συμπτώματα της COVID-19, παρακολουθείται από γιατρούς και εξέφρασε αισιοδοξία.

«Με λύπη μου σας ενημερώνω ότι μολύνθηκα» από τον νέο κορονοϊό, ανέφερε ο Λόπες Ομπραδόρ μέσω του προφίλ του στο Facebook. «Έχω ήπια συμπτώματα» της COVID-19 και «υποβάλλομαι ήδη σε ιατρική θεραπεία», πρόσθεσε ο Μεξικανός Πρόεδρος.