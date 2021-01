Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος: δεν αποκλείεται να υπάρξει εισήγηση για κλείσιμο του λιανεμπορίου αν...

Κάλεσε την Πολιτεία να βρει τρόπο ώστε να τηρηθεί το δίωρο για τις μετακινήσεις για τις αγορές κι εξέφρασε την ανησυχία του για τις μεταλλάξεις.

Ο καθηγητής Μικροβιολογίας και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, εξέφρασε την ανησυχία του για τη μετάλλαξη του κορονοϊού και με δεδομένο ότι έχουν εντοπιστεί δεκάδες κρούσματα και στη χώρα μας, τόνισε ότι είναι απαραίτητο «να γίνονται περισσότερα τεστ και αυστηρότερα μέτρα».

Παράλληλα, ο κ. Βατόπουλος μιλώντας στο «Θέμα 104,6» για τις εικόνες του Σαββατοκύριακου με την έντονη κινητικότητα, σημείωσε ότι «προφανώς υπάρχει ανησυχία για αναζωπύρωση των κρουσμάτων». Ενώ, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, σε περίπτωση που αυξηθούν τα κρούσματα «να γίνει εισήγηση για κλείσιμο του λιανεμπορίου». Όπως εξήγησε, «αυξημένη κινητικότητα σημαίνει αυξημένα κρούσματα».

Υπογράμμισε δε, πως η επιτροπή είχε τονίσει ότι μοναδική προϋπόθεση να ανοίξει το λιανεμπόριο ήταν η τήρηση του δίωρου. Κάλεσε παράλληλα, την Πολιτεία να βρει έναν τρόπο, ώστε να μπορεί να τηρηθεί.

Όσον αφορά τους εμβολιασμούς, σημείωσε ότι δεν υπάρχει ακόμα ο κίνδυνος να επηρεαστεί, λόγω της μετάλλαξης. Όμως, όπως τόνισε, «καθυστερώντας τους εμβολιασμούς δίνουμε την ευκαιρία να μεταλλάσσεται και να εξαπλώνεται».