Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Χιόνια και στα πεδινά της χώρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές βροχές, χιόνια και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας. Που θα είναι έντονα τα φαινόμενα.

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε την Παρασκευή (22-01) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία ως ακολούθως:

Νέα επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (26-01-2021) από τα βορειοδυτικά με

α. κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την αρχή της ημέρας στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, βαθμιαία στη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο. Από τις απογευματινές ώρες θα επηρεαστούν με ισχυρές βροχές και καταιγίδες το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, η ανατολική Μακεδονία και η Θράκη και το πρωί της Τετάρτης (27-01-2021) τα Δωδεκάνησα.

β. τοπικά πολύ θυελλώδεις ανέμους, νοτιοδυτικούς στο Αιγαίο και από το απόγευμα βορειοδυτικούς στο Ιόνιο,

γ. χιονοπτώσεις κατά τόπους αρχικά στα ορεινά και βαθμιαία ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στα βόρεια. Από το βράδυ και ως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (27-01-2021) πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη ακόμη και σε πεδινές περιοχές,

δ. σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από τις βραδινές ώρες στα βόρεια που την Τετάρτη (27-01-2021) θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα (πτώση 6-8 βαθμούς).