Κοινωνία

Αποκλειστικό: Ξαναχτύπησε ο “ληστής με το ποδήλατο” - Ηλικιωμένος έζησε εφιάλτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αδίστακτος κακοποιός τον άφησε αιμόφυρτο στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ έσπασε την τζαμαρία στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Του Λάζου Μαντικού

Τον τρόμο έζησε ένας 71χρονος στα Κάτω Πετράλωνα, την ώρα που έμπαινε στην είσοδο της πολυκατοικίας του. Ήταν το μεσημέρι του Σαββάτου όταν ο άτυχος άνδρας μπαίνει στην είσοδο της πολυκατοικίας με την ειδική κάρτα που ξεκλειδώνει την κεντρική πόρτα. Ο “ληστής με το ποδήλατο” του χτυπάει και του ζητάει να ανοίξει. Ο ηλικιωμένος του ανοίγει και από εκείνη τη στιγμή δεν θυμάται τίποτα...

Ο “ληστής με το ποδήλατο” τον χτύπησε στο πρόσωπο τουλάχιστον πέντε φορές, τον λήστεψε και τον εγκατέλειψε αιμόφυρτο.

Κατά τον χρόνο διαφυγής του, για κακή του τύχη, η πόρτα της πολυκατοικίας ανοίγει από μέσα, πατώντας ένα κουμπί. Ο ίδιος δεν το γνώριζε και τραβούσε το χερούλι, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βγει. Εγκλωβισμένος, λοιπόν, στον κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας, έσπασε την τζαμαρία στο πλάι και βγήκε από εκεί. Ανέβηκε στο ποδήλατο του και έγινε… καπνός.

Τον ηλικιωμένο τον βρήκε αιμόφυρτο κάποιος ένοικος της πολυκατοικίας. Η κόρη του, σε ανάρτηση της στο Facebook, έγραψε:

«Ποδηλάτης ψηλός κυκλοφορεί στα Πετράλώνα, χτυπώντας μεγάλους σε ηλικία για να τους κλέψει. Σήμερα ήταν η ημέρα του δικού μου μπαμπά. Τον οποίο τον έκανε μπαούλο στο ξύλο... Προσοχή να κλειδώνετε τις πόρτες σας. Το περιστατικό έγινε στην πολυκατοικία των γονιών μου και ακριβώς το ίδιο σκηνικό, με τον ίδιο άνθρωπο, έγινε το καλοκαίρι έξω από σούπερ μάρκετ, με θύμα τη θεία μου. Ακούμε συνεχώς για την δράση του, το νου σας όλοι!»