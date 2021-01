Πολιτισμός

Ο ΑΝΤ1 στηρίζει το “Χαμόγελο του Παιδιού” με μισό εκατομμύριο ευρώ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντυπωσιακή η ανταπόκριση των τηλεθεατών στην εκστρατεία για την ενίσχυση του Συλλόγου, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Κάνε την αγάπη πράξη”.

Ο ΑΝΤ1, για ακόμα μία χρονιά, έδειξε το κοινωνικό του πρόσωπο και, καθ’ όλη τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, στήριξε έμπρακτα ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.

O ANT1 και ο Πρόεδρος του Ομίλου, κ. Θοδωρής Κυριακού, είναι πάντα ευαισθητοποιημένοι προς το κομμάτι της κοινωνίας που χρήζει βοήθειας, υποστηρίζοντας ενέργειες για ένα καλύτερο μέλλον για όλους! Για τον λόγο αυτό ο ΑΝΤ1, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Υπευθυνότητας και μέσω του προγράμματος «Κάνε την Αγάπη, Πράξη», από τις 14 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 6 Ιανουαρίου 2021, επιστράτευσε όλες τις δυνάμεις του και κατάφερε το ακατόρθωτο!

Εξασφάλισε πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ για τα 300 παιδιά που μεγαλώνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μία κίνηση ανιδιοτελούς αγάπης προς τα παιδιά που έχουν πραγματική ανάγκη.

Σε μία τόσο έντονη και ιδιαίτερη περίοδο που βιώνουμε όλοι, οι ευαισθητοποιημένοι τηλεθεατές του ΑΝΤ1, προσέφεραν από το υστέρημα τους, δείχνοντας εμπιστοσύνη στη σημαντική αυτή δράση του ομίλου μας, όπου με την ουσιαστική συνεισφορά τους συγκεντρώθηκε το ποσό των 545.813,12 €! Ποσό, τόσο υψηλό που δείχνει την αμέριστη αφοσίωση του κοινού στις ανθρωπιστικές δράσεις που αναλαμβάνει ο ΑΝΤ1!

Οι τηλεθεατές ανταποκρίθηκαν μαζικά και με εντυπωσιακό τρόπο στο κάλεσμα του ΑΝΤ1. Με περισσότερες από 165.000 κλήσεις και 36.219 SMS στο 19810, η αγάπη και η προσφορά πρωταγωνίστησαν για ακόμα μία φορά!

Ταυτόχρονα, οι αγαπημένες εκπομπές του ΑΝΤ1, «Still Standing», «Rouk Zouk» και «ΤΑΞΙ», μέσα από τα εορταστικά τους επεισόδια, ενίσχυσαν την προσπάθεια αυτή, προσφέροντας 44.400€ στο σπουδαίο έργο του Οργανισμού.

Τη φετινή ενέργεια στήριξε, επίσης, το σύνολο των ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών του ΑΝΤ1, με μοναδικό σκοπό την εξασφάλιση ακόμα περισσότερων χαμόγελων!

Ο ΑΝΤ1 αξιοποίησε και φέτος τη δύναμη του μέσου της τηλεόρασης για καλό σκοπό, προτρέποντας το τηλεοπτικό κοινό να γίνει και αυτό μέρος της αλυσίδας προσφοράς του. Η κοινωνική αλληλεγγύη αποτελεί, άλλωστε, αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής ταυτότητας του ΑΝΤ1, κάτι που αποδεικνύει έμπρακτα σε κάθε ευκαιρία.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, κ. Θοδωρής Κυριακού, δήλωσε:

«Ο ΑΝΤ1 συμπλήρωσε 30 χρόνια παρουσίας, 30 χρόνια προσφοράς και βοήθειας στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Φέτος, η πρωτοβουλία του ΑΝΤ1, αποκτά διπλή σημασία όμως, καθώς η συνεισφορά των τηλεθεατών μας ήταν καθηλωτική και είμαστε ευγνώμονες που συμμερίζονται το όραμα μας! Η οικογένεια του ΑΝΤ1 θα συνεχίσει να προσφέρει βοήθεια και να στηρίζει εκείνους που χρειάζονται τη φροντίδα μας».

Η Γενική Διευθύντρια του ΑΝΤ1, κα Στέλλα Λίτου, δήλωσε:

« Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους τηλεθεατές του ΑΝΤ1 που σε πείσμα των καιρών έδειξαν το κοινωνικό τους πρόσωπο και στήριξαν τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη»!

Λίγα λόγια για την πρωτοβουλία Κοινωνικής Υπευθυνότητας «Κάνε την αγάπη, πράξη»

Ο ΑΝΤ1, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, «Κάνε την αγάπη πράξη», αναλαμβάνει εμπράκτως να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους, για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Κινητοποιείται και υποστηρίζει δράσεις, με στόχο να συμβάλλει στην ανάδειξη και στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, έχοντας ως σημείο αναφοράς την προσφορά βοήθειας στις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, με επίκεντρο το παιδί.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τo πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας του ΑΝΤ1, μπορείτε να βρείτε στο: https://www.antenna.gr/kanetinagapipraxi/