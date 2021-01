Αθλητικά

Στεφανίδη: Ολυμπιακοί Αγώνες έστω και χωρίς θεατές

Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης, είπε ότι η πλειοψηφία των αθλητών επιθυμούν τη διεξαγωγή των αγώνων και η ακύρωση τους θα ήταν το χειρότερο σενάριο.

Συνέντευξη στην ιαπωνική εφημερίδα Kyodo News παραχώρησε η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία μίλησε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η χρυσή Ολυμπιονίκης στις δηλώσεις της ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι Αγώνες, ακόμα και χωρίς θεατές.

«Νομίζω ότι είναι μια πολύ διαφορετική κατάσταση από αυτήν που είχαμε πέρυσι, όπου δεν γνωρίζαμε τίποτα για τον ιό. Αν πρέπει να διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί χωρίς θεατές, θα το προτιμούσα από το να μην γίνουν καθόλου» τόνισε η Κατερίνα Στεφανίδη και στη πρόσθεσε.

«Εάν μπορούμε να διοργανώσουμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες με μερικούς θεατές, αυτό θα είναι καλύτερο, φυσικά ... Για μένα το χειρότερο σενάριο θα ήταν να ακυρωθούν εντελώς».

Η Στεφανίδη, μέλος της Επιτροπής Αθλητών του Παγκόσμιου Αθλητισμού, είπε ότι πίστευε ότι υπήρξε αλλαγή στάσης μεταξύ πολλών από τους 15.000 αθλητές που ετοιμάζονταν να αγωνιστούν στο Τόκιο.

Πέρυσι, η χρυσή Ολυμπιονίκης είπε ότι περίπου το 80% των αθλητών παγκοσμίως που συμμετείχαν σε μία έρευνα τάχθηκαν υπέρ είτε της ακύρωσης, είτε της αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

«Εάν επαναληφθεί η έρευνα, τώρα το 80% των αθλητών θα ήθελαν να γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες», είπε.