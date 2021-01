Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: δεκάδες κρούσματα σε γηροκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διψήφιος αριθμός ηλικιωμένων έχει μεταφερθεί σε νοσοκομεία με σοβαρά συμπτώματα.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές Αρχές, μετά τον εντοπισμό δεκάδων κρουσμάτων κορονοϊού, σε οίκο ευγηρίας στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με το protothema.gr, περισσότερα από 40 άτομα έχουν προσβληθεί, τρόφιμοι και εργαζόμενοι του ιδρύματος.

Τουλάχιστον δέκα από αυτούς έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομείο με εντονότερα συμπτώματα, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πρόγραμμα του εμβολιασμού είχε πραγματοποιηθεί κανονικά στους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται εκεί.