Οικονομία

Προϊόντα ΟΛΥΜΠΟΣ αποκλειστικά σε φιάλες r-PET

Η εταιρεία κάνει πράξη τη δέσμευσή της για προϊόντα αποκλειστικά σε φιάλες από ανακυκλωμένο PET.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση απο την εταιρεία:

"Η προστασία του περιβάλλοντος και η βιωσιμότητα του οικοσυστήματος ήταν πάντα στις προτεραιότητες της ΟΛΥΜΠΟΣ.

Σήμερα, είμαστε υπερήφανοι γιατί κάνουμε ακόμη ένα άλμα προς αυτήν την κατεύθυνση, συμβάλλοντας ενεργά στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων μας στη φύση.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ όντας η πρώτη ελληνική εταιρεία που εισήγαγε στην ελληνική αγορά τη βιοπαραγόμενη συσκευασία, προχωράει στη διάθεση των προϊόντων της αποκλειστικά σε φιάλες από ανακυκλωμένο PET (r-PET).

Οι φιάλες έχουν τουλάχιστον 30% ανακυκλωμένο PET (r-PET), συμβάλλοντας έμπρακτα στην προστασία του περιβάλλοντος και του ίδιου μας του πλανήτη.

Παράλληλα, η χρήση r-PET (recycled PET) έναντι του συμβατικού PET μειώνει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 52%.

Η ΟΛΥΜΠΟΣ οραματίζεται την ημέρα που καμία συσκευασία της δεν θα δημιουργεί επιβάρυνση στο περιβάλλον και επενδύει συστηματικά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η διάθεση της βιοπαραγόμενης συσκευασίας και η χρήση του ανακυκλωμένου PET (r-PET) αποτελούν για την ΟΛΥΜΠΟΣ ένα ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την εκπλήρωση του τελικού στόχου που είναι το μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

OLY GREEN είναι το σύνθημά μας για ένα καλύτερο μέλλον.

Εμείς στην ΟΛΥΜΠΟΣ κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για προϊόντα αποκλειστικά σε φιάλες από ανακυκλωμένο PET (r-PET).

Είναι ο δικός μας δρόμος!"