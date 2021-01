Πολιτική

Ταραντίλης: οι διερευνητικές δεν είναι διαπραγματεύσεις και δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στην πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, επισημαίνοντας ότι βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

«Ξεκίνησαν στην Κωνσταντινούπολη με την πραγματοποίηση του 61ου γύρου οι διερευνητικές επαφές, οι οποίες δεν είναι διαπραγματεύσεις ούτε έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης ξεκινώντας την εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Στόχος είναι να πιάσουμε το νήμα απ' το σημείο που διακόπηκαν οι επαφές το 2016. Να εξετάσουμε αν υπάρχει σημείο σύγκλισης για να οδηγηθούμε ενδεχομένως σε διαπραγματεύσεις για το ένα και μοναδικό θέμα που μας απασχολεί: αυτό της οριοθέτησης της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, στη βάση του διεθνούς δικαίου», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Και υπογράμμισε, «Είναι ξεκάθαρο όπως άλλωστε έχει τονίσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ότι καμία συζήτηση δεν αφορά την εθνική κυριαρχία και τα δικαιώματα της χώρας μας. Είναι αυτονόητο ότι η ελληνική πλευρά προσέρχεται με καλή πίστη και προσδοκά να πράξει το ίδιο και η τουρκική».

Το σχέδιο ενίσχυσης της αποτρεπτικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων

Όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνεχίζοντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, «Η κυβέρνηση έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων. Όπως είναι ήδη γνωστό ψηφίστηκε στη Βουλή η προμήθεια 18 μαχητικών αεροσκαφών RAFALE. Σήμερα βρίσκεται στη χώρα μας η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Φλοράνς Παρλί, για την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τις επόμενες μέρες θα αναχωρήσουν για εκπαίδευση στη Γαλλία οι πρώτοι πιλότοι και τεχνικοί της Πολεμικής μας Αεροπορίας. Η παραλαβή των πρώτων 6 αεροσκαφών θα ξεκινήσει τον Ιούλιο».

Η πορεία της πανδημίας

Περνώντας στη συνέχεια στην ενημέρωση για την επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα, ο κ. Ταραντίλης επεσήμανε ότι «η χώρα μας - σύμφωνα με τους τελευταίους εβδομαδιαίους χάρτες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) - εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση σε σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ενώ σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη είναι στο «κόκκινο», η Ελλάδα είναι στο «πορτοκαλί» και σχεδόν η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα με «πράσινες» περιοχές.

Μείζον ζήτημα προβληματισμού τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο αποτελούν οι μεταλλάξεις του ιού. Στη χώρα μας εφαρμόζεται - από τις πρώτες μέρες που εμφανίστηκαν τα νέα στελέχη του ιού - αυστηρό σύστημα ελέγχου της εισόδου από το εξωτερικό με επταήμερη καραντίνα».

Και πρόσθεσε, «Παράλληλα, το υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το ECDC προχωρά στη δημιουργία ενός Δικτύου για την ενίσχυση της επαγρύπνησης, της επιτήρησης και της διάγνωσης νέων στελεχών, σε όλη την Ελλάδα.

Πολύ σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή έχει αναλάβει το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται μεγάλη προσοχή και σχολαστική τήρηση των μέτρων ατομικής και συλλογικής προστασίας από όλες και όλους μας. Αν δεν προσέξουμε μπορεί πολύ γρήγορα τα δεδομένα να ανατραπούν.

Είναι, άλλωστε, γνωστό ότι η αποκλιμάκωση απαιτεί χρόνο και θυσίες, ενώ η έξαρση μπορεί να έρθει αστραπιαία. Είναι ανάγκη να είμαστε όλες και όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί για να αποφύγουμε κάθε πισωγύρισμα».

Αναφορικά επίσης με το άνοιγμα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε, «Μετά από εισήγηση της Επιτροπής των Ειδικών, παρατείνονται τα υφιστάμενα μέτρα για ακόμα μία εβδομάδα.

Εξακολουθεί δηλαδή να μην επιτρέπεται η μετακίνηση από Νομό σε Νομό, να ισχύουν τα SMS και οι έντυπες δηλώσεις για τις μετακινήσεις, να απαγορεύεται η κυκλοφορία από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, να είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Συνεχίζεται, επίσης, η απαγόρευση του κυνηγιού και του ψαρέματος με εξαίρεση το κυνήγι αγριογούρουνων στις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης.

Επιτρέπεται, επίσης, να είναι - πέραν του οδηγού - δύο οι επιβαίνοντες στα ταξί και τα επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης».

Ο κ. Ταραντίλης τόνισε ταυτόχρονα ότι «Σημαντικό βήμα αποτελεί το άνοιγμα των Γυμνασίων και των Λυκείων σε όλη την επικράτεια την επόμενη Δευτέρα,1η Φεβρουαρίου.

Διαφοροποίηση θα υπάρξει στις περιοχές αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, όπου τα Λύκεια θα συνεχίσουν να λειτουργούν εξ αποστάσεως, με τηλεκπαίδευση, ενώ τα Γυμνάσια θα λειτουργούν δια ζώσης.

Όλες οι άλλες εκπαιδευτικές δομές (Πανεπιστήμια, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Φροντιστήρια, Κέντρα ξένων γλωσσών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης) θα παραμείνουν σε εξ αποστάσεως λειτουργία».

«Επιχείρηση Ελευθερία»

Αναφορικά με την πρόοδο της διαδικασίας του εμβολιασμού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης τόνισε ότι «Η στρατηγική μας είναι ξεκάθαρη: Συνεχίζουμε την άμυνα, εντείνουμε την αντεπίθεση. Η επιχείρηση «Ελευθερία» για τον εμβολιασμό προχωρά σύμφωνα με την προτεραιοποίηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών».

Υπογράμμισε επίσης ότι «Ο μηχανισμός λειτουργεί αποτελεσματικά. Από την Παρασκευή άνοιξαν τα ραντεβού για τις ηλικίες 80 έως 84 ετών και η ανταπόκριση κινείται σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Από τις 27 Δεκεμβρίου έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 160.000 εμβολιασμοί. Είμαστε έτοιμοι - όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο κατά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας στα Καμίνια - να κάνουμε πολλά περισσότερα εμβόλια, πλην όμως ο αριθμός των εμβολιασμών εξαρτάται από τις παραδόσεις εμβολίων που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Πρόσθεσε επίσης ότι «στο μεταξύ, έχει μπει σε εφαρμογή και η ακόμη πιο δύσκολη επιχείρηση εμβολιασμού των κατοίκων των νησιών μας, που ξεδιπλώνεται σε τέσσερις φάσεις ανάλογα με τον πληθυσμό τους.

Η αρχή έγινε από τα νησιά που διαθέτουν νοσοκομειακές μονάδες και επεκτείνεται σταδιακά. Ειδική πρόνοια λαμβάνεται για τον εμβολιασμό στα νησιά με πληθυσμό κάτω των 1.000 κατοίκων που ξεκινά από το Καστελόριζο στις 27 Ιανουαρίου και προβλέπει τον εμβολιασμό όλων των κατοίκων άνω των 18 ετών που το επιθυμούν.

Για τη μεταφορά των εμβολίων και του υγειονομικού προσωπικού πέρα από τις τακτικές αεροπορικές πτήσεις και τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, θα χρησιμοποιηθούν - όπου χρειαστεί - εναέρια μέσα των Ενόπλων Δυνάμεων και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και σκάφη του Λιμενικού Σώματος».

Νομοθετικό έργο

Αναφορικά με το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη και την ανάπτυξη της νησιωτικής Ελλάδας. Έμπρακτη απόδειξη αποτελεί το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που κατατέθηκε και συζητείται στη Βουλή με στόχο μια νέα δυναμική ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία των νησιών μας.

Πρώτον: Το πρόγραμμα «Νέαρχος» που προβλέπει τη χρηματοδότηση έργων δημοσίου χαρακτήρα για λιμενικές υποδομές, καθώς και υποδομές και δίκτυα νερού, ενέργειας και θαλάσσιων μεταφορών μέσω δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δεύτερον: Το «πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας», που θα καλύψει, με πόρους από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων τις ανάγκες πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε νησιωτικές Περιφέρειες και δραστηριοποιούνται σε τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.

Και τρίτον: Το «Ταμείο Θαλάσσιας- Γαλάζιας Οικονομίας», που έχει ως στόχο την προώθηση - μέσω εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων - της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, με έμφαση στη ναυτιλιακή τεχνολογία, τον ναυτιλιακό και ναυπηγικό εξοπλισμό, την ανάπτυξη εφαρμογών και τη χρήση της τεχνολογίας στους τομείς αυτούς».

Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού

Και ο κ. Ταραντίλης ολοκλήρωσε την εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών με αναφορά στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού:

«Αυτήν την ώρα ο πρωθυπουργός επισκέπτεται το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου θα έχει συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου.

Στις 15:15, θα συμμετάσχει σε συζήτηση με αντικείμενο την αντιμετώπιση της πανδημίας, στο πλαίσιο της διαδικτυακής συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Forum του Davos.

Στις 16:30, θα συναντηθεί με την Υπουργό 'Αμυνας της Γαλλίας Φλοράνς Παρλί.

Αύριο Τρίτη, στις 13:00, θα επισκεφθεί την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων.

Τέλος, την Πέμπτη, στις 11 το πρωί, θα προεδρεύσει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου».