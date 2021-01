Κοινωνία

Βιασμός 11χρονης αθλήτριας: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο προπονητής ιστιοπλοΐας

Πώς ερμηνεύονται νομικά οι δηλώσεις του 38χρονου για την ηλικία του θύματος.

Εξηγήσεις για τις βαρύτατες κατηγορίες που του καταλογίζονται καλείται να δώσει την Πέμπτη το πρωί στον ανακριτή, ο 38χρονος προπονητής που καταγγέλλεται για βιασμό αθλήτριας όταν αυτή ήταν 11 χρονών, έπειτα από προθεσμία που ζήτησε και έλαβε σήμερα.

Ο κατηγορούμενος είναι αντιμέτωπος με τρεις κακουργηματικού χαρακτήρα πράξεις εκ των οποίων οι δύο, σύμφωνα με τη δίωξη που ασκήθηκε εναντίον του, αφορούν ανήλικο θύμα. Το κατηγορητήριο που συντάχθηκε σε βάρος του αφορά βιασμό κατ’ εξακολούθηση, αποπλάνηση ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και κατάχρηση σε ασέλγεια, πράξεις που αποτελούν βαριά εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.

Σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει δημόσια ο 38χρονος, δεν είχε ερωτική σχέση με τη σήμερα 20χρονη αθλήτρια, όταν εκείνη ήταν 11 χρονών, αλλά κάποια χρόνια αργότερα. Ισχυρίζεται, επίσης, ο κατηγορούμενος πως δεν υφίσταται θέμα βιασμού, καθώς σχετίστηκε ερωτικά με την θέληση της αθλήτριας η οποία μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κατηγορούμενος , ήθελε να φύγουν μαζί από το σπίτι της. Αποχωρώντας από τα δικαστήρια, συνοδεία αστυνομικών, ο κατηγορούμενος είπε στους δημοσιογράφους που τον ανέμεναν να κάνουν υπομονή για να μάθουν και «την υπόλοιπη αλήθεια».

Οι ισχυρισμοί που προβάλει ο 38χρονος θα αξιολογηθούν από τη Δικαιοσύνη. Από τις δηλώσεις του στα μέσα ενημέρωσης, νομικοί εκτιμούν πως η υπεράσπισή του με πρώτο στοιχείο την άρνηση του βιασμού, θα δομηθεί στη βάση πως η όποια συμπεριφορά του αφορούσε μεν ανήλικο αλλά άνω των 12 ή και 14 ετών. Να σημειωθεί πως σε περιπτώσεις που η σεξουαλική βία στρέφεται σε βάρος ανηλίκων, ο νόμος προβλέπει διαφορετική αντιμετώπιση στις περιπτώσεις που το θύμα είναι κάτω των 12 ετών, πιο ήπια για εκείνες που το θύμα είναι μεταξύ 12 και 14 ετών και εντελώς άλλη όταν το θύμα έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του. Συγκεκριμένα, στην πρώτη περίπτωση το ανήλικου έως 12 ετών προβλέπεται κάθειρξη, στην περίπτωση που το θύμα είναι μεταξύ 12 και 14 ετών κάθειρξη μέχρι 10 ετών και τέλος στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί το 14ο έτος , ο δράστης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Σύμφωνα με νομικούς, «η συναίνεση ή και η πρωτοβουλία του ανηλίκου» δεν αποτελεί λόγο για την άρση του άδικου χαρακτήρα της πράξης.

Ο 38χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη έπειτα από την κατάθεση της ίδιας της αθλήτριας και των γονιών της, οι οποίες “άνοιξαν τον δρόμο” για την ποινική δίωξη και σύλληψή του, καθώς για τις περιπτώσεις αυτών των αδικημάτων απαιτείται έγκληση από την πλευρά του θύματος.