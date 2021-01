Κοινωνία

O Κουφοντίνας μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας

Είναι η τρίτη φορά μέσα σε 10 ημέρες που ο εκτελεστής της 17Ν μεταφέρεται σε νοσοκομείο, συνεχίζοντας την απεργία πείνας.

Στα Επείγοντα του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας, μεταφέρθηκε το πρωί της Δευτέρας, ο καταδικασμένος για τα εγκλήματα της «17 Νοέμβρη» Δημήτρης Κουφοντίνας, καθώς παρουσίασε νέες επιπλοκές στην υγεία του από την απεργία πείνας που ξεκίνησε στις 8 Ιανουαρίου.

Σε αυτό το διάστημα ο «Λουκάς» της 17 Νοέμβρη που είναι έγκλειστος από τις 21 Ιανουαρίου στις Φυλακές Δομοκού, έχει μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Λαμίας τρεις φορές, με τις προηγούμενες δύο να αρνείται ουσιαστικά ιατρική βοήθεια, καθώς φέρεται αποφασισμένος να συνεχίσει την απεργία πείνας εωσότου γίνει αποδεκτό το αίτημά του για μεταγωγή στις Φυλακές Κορυδαλλού.

Για τη μεταφορά Κουφοντίνα στο Νοσοκομείο στήθηκε για μία ακόμη φορά ολόκληρη επιχείρηση από την Αστυνομία, ενώ το βαρυποινίτη συνοδεύουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και άνδρες της εξωτερικής φρουράς των Φυλακών Δομοκού.

Πηγή: lamiareport.gr