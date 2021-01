Πολιτική

Παπούλιας: Θύμωσα γιατί ο Σήφης Βαλυράκης “έφυγε” πριν από μένα

Συγκινούν τα λόγια του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας για τον επί δεκαετίες συνοδοιπόρο του στην πολιτική.

Ιδεαλιστή, ανιδιοτελή, θαρραλέο, πεισματάρη, παθιασμένο με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπέροχο, χαρακτηρίζει τον Σήφη Βαλυράκη σε συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατό του ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας.

Με μια συγκινητική δήλωση αποχαιρετά τον σύντροφο και φίλο του Σήφη Βαλυράκη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Εύβοια σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως έχει «θυμώσει» μαζί του γιατί «έφυγε από την ζωή πιο γρήγορα από μένα».

Ολόκληρη η δήλωση του Κάρολου Παπούλια:



«Ο αντιδικτατορικός αγωνιστής που πήγε κολυμπώντας από τις φυλακές της Κέρκυρας στην Αλβανία έκανε την τελευταία του διαδρομή στην θάλασσα- που την λάτρευε. Τον φαντάζομαι να οδηγεί το φουσκωτό του, ψάχνοντας αυτό που κυνηγούσε: Ελευθερία.



Η πρώτη φορά που απέδρασε ήταν από το ΕΑΤ-ΕΣΑ. Η δεύτερη από τις φυλακές της Κέρκυρας. Και οι δύο προσπάθειες κινηματογραφικές. Δεν τις εξαργύρωσε ποτέ στο χρηματιστήριο της επαγγελματικής πολιτικής. Ούτε καν μιλούσε γι αυτές αν δεν τον πίεζες. Περισσότερο μιλούσε για την λατρεμένη του Μίνα παρά για τον εαυτό του. Ιδεαλιστής, ανιδιοτελής, θαρραλέος, πεισματάρης, παθιασμένος με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπέροχος. Η κοινή μας πορεία στα μονοπάτια του σοσιαλισμού είχε την ομορφιά μιας μεγάλης φιλίας.



Δεν θα άντεχα ποτέ να σκεφτώ ότι ο Σήφης θα φύγει από την ζωή πιο γρήγορα από μένα. Και του έχω θυμώσει γι αυτή την τελευταία απόδραση από τη ζωή. Η οικογένεια του είναι δική μου. Στεκόμαστε δίπλα στη Μίνα και στα παιδιά του. Αντίο Σήφη μου. Καλή αντάμωση».