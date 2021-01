Κόσμος

Κυκλώνας “Ελοΐζ”: νεκροί και χιλιάδες άστεγοι από το πέρασμα του

Ανυπολόγιστες οι υλικές ζημιές που προκάλεσε. Μεταξύ των θυμάτων και ένα νήπιο 2 ετών.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει άστεγοι στην κεντρική Μοζαμβίκη μετά το πέρασμα του κυκλώνα Ελοΐζ, σε μια περιοχή που είχε ήδη καταστραφεί πριν δύο χρόνια από τον κυκλώνα Ιντάι, σύμφωνα με τα σωστικά συνεργεία και ανθρωπιστικές οργανώσεις. Επιπλέον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους ένα νήπιο κάτω των 2 ετών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Εξάλλου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που προκάλεσε ο κυκλώνας στο Εσουατίνι (πρώην Σουαζιλάνδη), σύμφωνα με την αστυνομία, τρεις στη Ζιμπάμπουε και ένας στη Μαδαγασκάρη.

“Σχεδόν 7.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί και περισσότερα από 5.000 σπίτια έχουν καταστραφεί ή πλημμυρίσει”, ανακοίνωσε το γραφείο του ΟΗΕ για τον Συντονισμό Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), επικαλούμενο στην ανακοίνωσή του τα στοιχεία της κυβέρνησης της Μοζαμβίκης. Σύμφωνα με το OCHA, ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες.

Η χώρα αυτή της νότιας Αφρικής επλήγη λιγότερο από τις καταιγίδες σε σχέση με το 2019, όμως σημαντικές πλημμύρες αναφέρθηκαν σε παραγκουπόλεις και την πόλη Μπέιρα, η οποία είχε βρεθεί στο επίκεντρο του κυκλώνα Ιντάι.

Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν καταφύγει σε ένα σχολείο και έχουν άμεση ανάγκη από τρόφιμα και φάρμακα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Unicef στη Μοζαμβίκη Ντάνιελ Τιμ από τη Μπέιρα.

Η Unicef εκτιμά σε 176.000 τον αριθμό των “σοβαρά πληγέντων” από τον κυκλώνα Ελοΐζ, εκ των οποίων οι μισοί είναι παιδιά.

Σωστικά συνεργεία εξακολουθούσαν να εργάζονται σήμερα το πρωί για να βοηθήσουν τους πολίτες.

Ο κυκλώνας έφτασε το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο σε μια παράκτια περιοχής της κεντρικής Μοζαμβίκης, περίπου 60 χιλιόμετρα από τη Μπέιρα, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 150 χιλιομέτρων την ώρα και καταρρακτώδεις βροχές.

Περίπου 1.420.000 στρέμματα καλλιεργήσιμης γης έχουν καταστραφεί, σύμφωνα με τη Unicef, όπως και 26 κέντρα υγείας και 76 σχολικές αίθουσες.

Ο κυκλώνας κατευθύνεται τώρα προς τη Νότια Αφρική, προκαλώντας έντονες βροχοπτώσεις στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπως και τη νότια Ζιμπάμπουε και την ανατολική Μποτσουάνα.

Το 2019 η Μοζαμβίκη επλήγη από τους κυκλώνες Ιντάι και Κένεθ, από τους οποίους έχασαν τη ζωή τους 700 άνθρωποι, ενώ πολλές χιλιάδες άλλοι επλήγησαν και προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές.