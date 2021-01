Πολιτική

Μητσοτάκης: δουλειές και ανάπτυξη συνυφασμένα με την προστασία του Περιβάλλοντος

Με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο του πήγε στο Υπ. Περιβάλλοντος ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για το Κλίμα, το Ταμείο Ανάκαμψης και την Συμφωνία του Παρισιού.

«Η Ελλάδα είναι ένας ευλογημένος τόπος με ένα εξαιρετικά πλούσιο περιβάλλον σε ζητήματα βιοποικιλότητας και όλες οι δράσεις οι οποίες αναπτύσσονται και θα δρομολογηθούν από τον αρμόδιο Υφυπουργό κατατείνουν ακριβώς στην προστασία αυτής της βιοποικιλότητας, για λόγους όπως σας είπα όχι μόνο ηθικούς αλλά και βαθύτατα οικονομικούς. Η αναπτυξιακή διάσταση του περιβάλλοντος, η σύνδεση του περιβάλλοντος με τον βιώσιμο τουρισμό, με τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή, με τον πολιτισμό, βρίσκονται στον πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδίου που έχουμε για την Ελλάδα του μέλλοντος», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

«Η συζήτηση γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος, γύρω από τη μετάβαση σε μία οικονομία μηδενικών εκπομπών, δεν είναι μία συζήτηση η οποία γίνεται μόνο για να προστατεύσουμε τον έναν και μοναδικό πλανήτη στον οποίο κατοικούμε. Γίνεται και για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής όλων των συμπολιτών μας», προσέθεσε.

Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, «λίγο παραπάνω από το 1/3 των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης σχετίζονται με δράσεις που αφορούν την ενέργεια και το περιβάλλον. Το σχέδιο έχει ήδη εκπονηθεί, έχει τύχει πολύ θετικής ανταπόκρισης από τις Βρυξέλλες και απομένει τώρα να υλοποιηθεί με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα. Το περιβάλλον -το έχουμε πει πολλές φορές- έχει μία σημαντική αναπτυξιακή δυναμική. Οι νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν γύρω από την πράσινη οικονομία θα είναι ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, με καλούς μισθούς και θα είναι θέσεις απασχόλησης που θα μπορέσουν να δώσουν πολλές νέες ευκαιρίες σε νέα παιδιά, είτε αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα είτε θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό».

Όσον αφορά το σχέδιο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι «μέχρι στιγμής έχουν πουληθεί περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα από ό,τι λογαριάζαμε το 2020». «Χρέος μας τώρα είναι να υποστηρίξουμε τη δημιουργία ενός συνολικού οικοσυστήματος, που αφορά κυρίως στα σημεία φόρτισης στις πόλεις, στις εθνικές οδούς, έτσι ώστε μαζί με τα σημαντικά οικονομικά κίνητρα που δίνουμε ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες μας να κάνουν αυτή την επιλογή, να αποκτήσουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο μηδενικών εκπομπών», δήλωσε.

Μιλώντας για την κλιματική αλλαγή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι πρόκειται για τη «μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας» και αναφέρθηκε στην επιστροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Συμφωνία των Παρισίων που δρομολογεί η νέα ηγεσία.

«Είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιστρέφουν στη Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα και προσβλέπω ότι μετά τον Covid θα δημιουργηθεί μία καινούργια δυναμική, μέσα από διεθνείς συνεργασίες μεγάλης εμβέλειας να αντιμετωπίσουμε για τις επόμενες γενιές το πιο κρίσιμο ζήτημα το οποίο καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα η ανθρωπότητα. Και η Ελλάδα σε αυτή την προσπάθεια θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, με εκτελεστικό βραχίονα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

«Οι τομείς του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας θα είναι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία στην μετα-κορονοϊό εποχή, μέσα από τις δράσεις που αναπτύσσουμε και προωθούμε σε ό,τι αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και αυτάρκεια της χώρας, την ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας μας, την απανθρακοποίηση της παραγωγικής μας βάσης» σημείωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

«Το περιβάλλον είναι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας και φυσικά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας είναι βασικές προτεραιότητες του Υπουργείου μας. Και να πούμε ότι προωθούμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε όλες τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου μέσα από το τρίπτυχο τυποποίηση, απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών», συμπλήρωσε.

Ο Πρωθυπουργός πήγε στο Υπουργείο με το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητό του, το οποίο μάλιστα φόρτισε στο ειδικό σημείο στάθμευσης και φόρτισης που διατίθεται στην είσοδο του κτηρίου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του έργου και του προγραμματισμού του Υπουργείου δόθηκε έμφαση στην προώθηση της πράσινης και κυκλικής οικονομίας, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων αλλά και στη χωροταξική και πολεοδομική οργάνωση της χώρας, ώστε να αξιοποιηθεί κατάλληλα η γη. Κεντρικός άξονας της συζήτησης ήταν επίσης η αξιοποίηση των πόρων που θα εισρεύσουν στην Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης και η σύνδεσή τους με τους στόχους της κυβέρνησης.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος επίσης ο Υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς, ο Υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου Ακης Σκέρτσος, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογεώργης, ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνος Αραβώσης, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου Νικόλαος Μιχαλόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης, και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου.