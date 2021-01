Κοινωνία

Αργυρούπολη: συλλήψεις ανηλίκων για τις επιθέσεις σε ανήλικους

Ποια δίωξη ασκήθηκε στους συλληφθέντες. Συνεχίζονται οι έρευνες για άλλα μέλοη της συμμορίας.

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται 3 νεαροί που κατηγορούνται για την επίθεση εναντίον δυο άλλων νεαρών στην περιοχή της Αργυρούπολης.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Κυριακής, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ελληνικού – Αργυρούπολης, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 16 και 17 ετών και 16χρονος Έλληνας, κατηγορούμενοι ως μέλη συμμορίας η οποία επιτέθηκε και τραυμάτισε τους δυο ανήλικους στην περιοχή της Αργυρούπολης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση-συμμορία, ληστείες και απλές σωματικές βλάβες κατά συναυτουργία. Επιπλέον, ο 16χρονος αλλοδαπός κατηγορείται και για το αδίκημα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και για παράβαση της Νομοθεσίας περί όπλων. Συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση τυγχάνουν και τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας.

Το απόγευμα του Σαββάτου, 23 Ιανουαρίου, ομάδα περίπου 30 ατόμων, επιτέθηκε απρόκλητα, αρχικά σε ανήλικο τον οποίο με χρήση σωματικής βίας τραυμάτισαν και του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο και στη συνέχεια επιτέθηκαν σε άλλον ανήλικο, τον οποίο με χρήση σωματικής βίας και ένας εξ αυτών με αιχμηρό αντικείμενο τραυμάτισαν, ενώ του αφαίρεσαν και το κινητό του τηλέφωνο.

Από ενδελεχή έρευνα και επισταμένες αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Ελληνικού – Αργυρούπολης, ταυτοποιήθηκαν για τη συμμετοχή τους στις προαναφερόμενες επιθέσεις, οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν.

Οι τρεις ανήλικοι οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα ανηλίκων όπου τους ασκήθηκε δίωξη για ληστεία κατά συρροή, σύσταση συμμορίας, παράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία και επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραπέμφθηκαν Π σε ανακριτή ανηλίκων. Σύμφωνα με πληροφορίες αρνούνται τις κατηγορίες.