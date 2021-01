Κοινωνία

Σύλληψη διαρρήκτη που ανατίναζε ΑΤΜ

Πώς έπεσε στα χέρια της αστυνομίας. Η μέθοδος PLOFKRAAK που επέλεγε για να ανοίγει τα ΑΤΜ.

Στη σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα, στις Αχαρνές, προχώρησαν, το βράδυ του Σαββάτου, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε., διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές και απόπειρες αυτών κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση, εκρήξεις και λοιπές παραβάσεις σχετικές με εκρηκτικές ύλες και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Το ανωτέρω ένταλμα είχε εκδοθεί μετά από δικογραφία που είχε σχηματισθεί από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, ο 30χρονος μαζί με συνεργούς του, τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2017, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις ΑΤΜ με τη μέθοδο PLOFKRAAK (διοχέτευση εύφλεκτου αερίου στο εσωτερικό του ΑΤΜ και πρόκληση έκρηξης), σε διάφορες περιοχές της Αττικής και της Ευβοίας.

Για την εγκληματική τους δράση χρησιμοποιούσαν κλεμμένα αυτοκίνητα, στα οποία συνήθως τοποθετούσαν πινακίδες που είχαν αφαιρέσει από άλλα οχήματα. Στη συνέχεια τα εγκατέλειπαν σε απόμερα σημεία και τα πυρπολούσαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Από την μέχρι σήμερα έρευνα εξιχνιάσθηκαν:

5 διαρρήξεις Α.Τ.Μ

7 απόπειρες διάρρηξης Α.Τ.Μ

8 κλοπές Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων

3 κλοπές πινακίδων κυκλοφορίας

Το σύνολο των αφαιρεθέντων χρηματικών ποσών, από τις προαναφερόμενες διαρρήξεις, υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.