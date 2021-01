Τεχνολογία - Επιστήμη

Κομισιόν σε AstraZeneca: αναμένουμε να τηρήσετε τις υποχρεώσεις σας για τα εμβόλια

Πιέσεις από τους Ευρωπαίους αξιωματούχους για τηρηθεί όσο το δυνατόν πιστότερα, το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των εμβολίων.

Της Μαρίας Αρώνη

H Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επικοινώνησε τηλεφωνικά σήμερα το πρωί με τον Πρόεδρο της AstraZeneca, Πασκάλ Σορίο, καθιστώντας σαφές ότι η ΕΕ αναμένει από την εταιρεία να τηρήσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με την παράδοση των εμβολίων, βάσει της συμφωνίας προαγοράς που έχει υπογραφεί.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ, ο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπενθύμισε στον Πρόεδρο της AstraZeneca ότι η ΕΕ έχει επενδύσει από πολύ νωρίς σημαντικά ποσά στην εταιρεία, προκειμένου να διασφαλίσει την επάρκεια στην παραγωγή των εμβολίων, προτού αυτά λάβουν την έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ). «Όταν πρόκειται για νέα εμβόλια, φυσικά και μπορεί να υπάρξουν θέματα στην παραγωγή, όμως αναμένουμε από την εταιρεία να βρει λύσεις και να αναζητήσει όλες τους πιθανούς τρόπους για την ομαλή παράδοση των εμβολίων», ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν.

Επιπλέον, με χθεσινή επιστολή της στην βρετανο-σουηδική εταιρεία AstraZeneca, η Επίτροπος Υγείας, Στέλλα Κυριακίδου, τονίζει την ανάγκη οι παραδόσεις των εμβολίων να πραγματοποιηθούν, βάσει του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος. Επισήμανε, δε, ότι η κλιμάκωση της παραγωγικής δυνατότητας πρέπει να γίνει παράλληλα με τις κλινικές δοκιμές, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα των εμβολίων το συντομότερο δυνατό. «Η Επιτροπή αναμένει να τηρηθούν από την εταιρεία οι υποχρεώσεις που έχουν συμφωνηθεί. Είναι κρίσιμο για την ασφάλεια των πολιτών μας», τονίζει στην επιστολή της η Στέλλα Κυριακίδου, σύμφωνα με δηλώσεις του εκπροσώπου της, Στέφαν ντε Κερσμάκερ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-μέλη και εκπρόσωποι της AstraZeneca θα συζητήσουν το ζήτημα των καθυστερήσεων στις παραδόσεις των εμβολίων, κατά τη διάρκεια της συντονιστικής επιτροπής (Steering Committee) που θα γίνει σήμερα.

Ερωτηθείς, αν η Κομισιόν σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά των φαρμακευτικών εταιρειών, τόσο της Pfizer/Biontech όσο και της AstraZeneca, για αθέτηση των συμφωνιών που έχουν υπογράψει, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ απάντησε ότι σε αυτό το στάδιο δεν εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο, αλλά γίνονται προσπάθειες να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη προμήθεια των εμβολίων στην ΕΕ.