Υγεία - Περιβάλλον

Κικίλιας: και οι ιδιώτες γιατροί θα ριχτούν στη μάχη του εμβολιασμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Υγείας ενημέρωσε τον Περιφερειάρχη Αττικής για τη στρατηγική και εθνική προσπάθεια του εμβολιασμού, αλλά και την εμπλοκή των ιδιωτών γιατρών σε αυτή.

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας συναντήθηκε σήμερα, στο Υπουργείο Υγείας, με τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η συμμετοχή των ιδιωτών ιατρών στους εμβολιασμούς κατά της COVID-19.

Αμέσως μετά την συνάντηση τους, ο κ. Πατούλης, σε δηλώσεις του τόνισε ότι «με ιδιαίτερη ικανοποίηση σήμερα ενημερωθήκαμε επαρκώς από τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Κικίλια, για τη στρατηγική και εθνική προσπάθεια του εμβολιασμού. Θεωρούμε ότι έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες και σήμερα σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα.

Ο εμβολιασμός γίνεται ικανοποιητικά. Προφανώς το επόμενο χρονικό διάστημα με ένα σημαντικό αριθμό εμβολίων που έρχονται στη χώρα, όλοι θα μπούμε σε αυτή την εθνική προσπάθεια.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Περιφέρεια Αττικής θα βρίσκονται πολύ κοντά στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργού, του κ. Κικίλια, ώστε αυτό να διεκπεραιωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βάζοντας όλες τους τις δυνάμεις σε αυτή την εθνική προσπάθεια και στην προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, δήλωσε τα εξής: Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και Περιφερειάρχη Αττικής, τον φίλο Γιώργο Πατούλη για την όλη συνδρομή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, όλων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, αλλά και της Περιφέρειας Αττικής, στη μέχρι τώρα πολύ σημαντική προσπάθεια που κάνει η χώρα για να αντιμετωπίσει μια τεράστια κρίση Δημόσιας Υγείας, μια πανδημία.

Αναγνωρίζοντας το ρόλο και τη μάχη που έχουν δώσει οι γιατροί μας σε όλα τα επίπεδα – στο Ε.Σ.Υ., στις ιδιωτικές κλινικές, της Πρωτοβαθμίου και οι ιδιώτες – η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών προέταξε έτσι, ώστε οι συνάδελφοι να εμβολιαστούν πρώτοι και να μπορέσουν να συνεχίσουν να δίνουν τις μάχες τους σε όλα τα επίπεδα.

Επεξεργαζόμαστε τη δυνατότητα, η οποία θα υπάρξει σε επόμενο χρονικό διάστημα με ένα πιο «εύκολο» εμβόλιο, να εμπλακούν οι ιδιώτες ιατροί στον εμβολιασμό των συμπολιτών μας που δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν, να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία και να βοηθήσουμε.

Σε αυτή τη μάχη, στην τεράστια προσπάθεια, όπως θα έρχονται τα εμβόλια σύμφωνα με την κοινή ευρωπαϊκή συμφωνία και θα αυξάνονται και οι δόσεις, οι οποίες θα έρχονται στη χώρα μας, όπως και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα εμπλέξουμε όλο και μεγαλύτερο αριθμό συναδέλφων, εμβολιαστών.

Θέλω να τονίσω ότι από την πρώτη στιγμή, σε μια άγνωστη τότε νόσο όπως η COVID-19, η χώρα, οι θεσμοθετημένοι φορείς της και ειδικά οι ιατροί μας, αλλά και οι φαρμακοποιοί μας και όλοι οι εργαζόμενοι στο χώρο της Υγείας, επέδειξαν πατριωτισμό, πίστη και αλληλεγγύη και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους.

Είμαστε σε ένα κρίσιμο, κομβικό σημείο. Έχουν περάσει αρκετοί μήνες και ναι μεν, η χώρα είναι εμφανές ότι τα έχει καταφέρει πολύ καλύτερα από άλλες στον κορονοϊό, είναι όμως μια κρίσιμη μάχη που και ο κόσμος προφανώς κουράζεται και πρέπει να παίρνει ανάσες και να στηρίζεται.

Το υγειονομικό μας σύστημα βεβαίως έχει παλέψει πάρα πολύ όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά σε αυτή την τεράστια υγειονομική επιχείρηση που όμοιά της δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στη χώρα, με αλληλεγγύη και ομαδικό πνεύμα θα εργαστούμε όλοι μαζί και είμαι πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρουμε.