Εκπτώσεις: τι δείχνουν τα στοιχεία για τιμές και τζίρο

Έρευνα του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής για την πρώτη εβδομάδα των εκπτώσεων.

Το τμήμα μελετών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ) σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής & Νήσων (ΟΕΣΑΟΝΑ) πραγματοποίησε για λογαριασμό του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής (ΠΕΣΑ) την εβδομάδα από Δευτέρα 18 Ιανουαρίου έως και Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021, σχετική έρευνα για την αγοραστική κίνηση την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων σε 23 περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Την πρώτη εβδομάδα των φετινών χειμερινών εκπτώσεων, που τυπικά ξεκίνησε στις 11 Ιανουαρίου, αλλά ουσιαστικά στις 18 Ιανουαρίου σε συνδυασμό με το άνοιγμα του λιανεμπορίου, διαπιστώθηκε τόσο στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε άλλες 17 περιφερειακές αγορές της Αττικής μία έντονη αγοραστική κίνηση, που εκτονώνει την «καταναλωτική στέρηση» των 2,5 μηνών με κλειστά καταστήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας από συνολικά 23 Εμπορικούς Συλλόγους και επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, η εικόνα στα περισσότερα εμπορικά καταστήματα της Αττικής στην έναρξη των τακτικών χειμερινών εκπτώσεων, που διαχρονικά καταγράφεται η μεγαλύτερη αγοραστική κίνηση, ήταν σχετικά ικανοποιητική.

Στις περισσότερες αγορές της Αττικής παρατηρείται πως, μετά την αδρανή περίοδο του 2ου lockdown, την 15νθήμερη εορταστική αγορά με click away και κυρίως από το γεγονός ότι δεν προηγήθηκε ποτέ μια κανονική χειμερινή περίοδος πωλήσεων, αλλά μετά 10 εβδομάδες με κλειστά καταστήματα, οι καταναλωτές δείχνουν «διψασμένοι» να αγοράσουν. Επίσης οι καταναλωτές φαίνεται να έλκονται από τις συμφέρουσες χαμηλές τιμές και μετά από χρόνια δείχνουν να «συγκινούνται» από τα μεγάλα ποσοστά έκπτωσης. Βεβαίως, κανένας δεν παραβλέπει το γεγονός ότι εξακολουθεί να υφίσταται μεγάλη πίεση ο οικογενειακός προϋπολογισμός, σημαντική μείωση το εισόδημα στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και να επηρεάζει ο φόβος και η αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα της πανδημίας. Απόδειξη της ανασφάλειας είναι ότι η μεγαλύτερη ρευστότητα για ορισμένα νοικοκυριά όπως φαίνεται από τα 15 δις ευρώ αύξησης των καταθέσεων στις τράπεζες τη διάρκεια της πανδημίας, δεν κατέληξαν, στην αγορά.

Η διάρκεια των εκπτώσεων είναι μακρά, αφού διαρκεί μέχρι τέλος Φεβρουαρίου και ίσως δώσει τη δυνατότητα στα καταστήματα να ρευστοποιήσουν μέχρι τις αρχές Μαρτίου τα χειμερινά είδη που έχουν στα ράφια τους, για να πληρώσουν προμηθευτές και να αγοράσουν νέο εμπόρευμα. Ο στόχος των φετινών εκπτώσεων είναι να επιτευχθεί το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου τουλάχιστον το 50-60% του περυσινού τζίρου που κυμάνθηκε στα 5,3 δις ευρώ, εκ των οποίων άνω των 2,5 δις ευρώ αναλογούν στην εμπορική δραστηριότητα της Περιφέρειας Αττικής.

Η πληροφόρηση που προκύπτει από εμπορικούς συλλόγους της Αττικής και επιχειρήσεις λιανικής σε κεντρικές αγορές κυρίως στην Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα, Κηφισιά, Μαρούσι, Χαλάνδρι, Παλαιό Φάληρο, Νέα Σμύρνη, Ηλιούπολη, Καλλιθέα, Μοσχάτο, Νίκαια, Κορυδαλλό, Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Πέραμα, Περιστέρι, Αιγάλεω, Ίλιον, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι και Μέγαρα, είναι ενδιαφέρουσα, αφού όλοι παρά την αδυναμία αναπλήρωσης του χαμένου χρόνου και τζίρου, δήλωσαν πως παρά τις χαμηλότερες πωλήσεις, συγκριτικά ικανοποιημένοι από τις πρώτες μέρες λειτουργίας της αγοράς. Αντιθέτως, επισημαίνεται μια δυσκολότερη κατάσταση στα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπως στην Αίγινα, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες και Κύθηρα, ενώ η Σαλαμίνα κινήθηκε στα ίδια επίπεδα των αγορών του Λεκανοπεδίου. Υπενθυμίζεται βεβαίως πως κάποιες περιοχές της Δυτικής Αττικής βρίσκονται επιδημιολογικά στο «κόκκινο» με αποτέλεσμα τα εμπορικά καταστήματα στον Ασπρόπυργο, Βίλια και Μάνδρα να υπολειτουργούν μόνο με τη μέθοδο εκτός καταστήματος του click away.

Αναφορικά με τις επιλογές των καταναλωτών τις πρώτες μέρες της επαναλειτουργίας, διαπιστώνεται ότι, οι περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν την περίοδο των εκπτώσεων, για να αποκτήσουν «επώνυμες» φίρμες ένδυσης, υπόδησης, αθλητικών ειδών, καλλυντικών, δερμάτινων αξεσουάρ και άλλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτό επιβεβαιώνεται και φέτος με την έναρξη της πρώτης εβδομάδας, όπου οι καταναλωτές αναζήτησαν και βρήκαν σε πολλά καταστήματα εκπτώσεις πάνω από 50% στις γνωστές φίρμες και δημοφιλείς μάρκες. Στον κλάδο της ένδυσης, τουλάχιστον στην Αττική και φέτος στις χειμερινές εκπτώσεις καταγράφηκε ένας διακριτός διαχωρισμός από τις ουρές και τσάντες που δείχνουν μια χαρακτηριστική προτίμηση σε 5-6 γνωστές αλυσίδες ρούχων, εκ των οποίων οι 3-4 μάλιστα ανήκουν στον ίδιο πολυεθνικό όμιλο. Από τη μέση αξία των αποδείξεων, παρατηρείται πως η πεντάδα των κλάδων που είχαν τη μεγαλύτερη μείωση τον μισό Δεκέμβριο της λειτουργίας της αγοράς στις γιορτές με το click away, φαίνεται να εμφανίζονται πρώτες στις προτιμήσεις των καταναλωτών στις εκπτώσεις με ανοικτά καταστήματα. Συγκεκριμένα, μόνο τον Δεκέμβριο, η ένδυση είχε μείωση -80%, η υπόδηση και τα αθλητικά είδη -60%, τα δερμάτινα είδη -50% και τα κοσμήματα -47%. Όμως τον εκπτωτικό Ιανουάριο προηγούνται στις προτιμήσεις των καταναλωτών και στη λίστα των πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη της δοκιμής πριν την αγορά και τον λόγο των απωλειών το 2020 στην ένδυση και υπόδηση κατά -66% σε ετήσια βάση.

Αναλυτικά, τα ενδεικτικά στοιχεία της έρευνας του Π.Ε.Σ. Αττικής για την πρώτη εβδομάδα της επαναλειτουργίας της αγοράς και των εκπτώσεων, καταλήγουν στα εξής χρήσιμα συμπεράσματα:

• Τα επίπεδα των πωλήσεων σε σχέση με πέρυσι, κινήθηκαν ικανοποιητικά σε ποσοστό 35%, πολύ χαμηλότερα για το 33%, στα ίδια επίπεδα για το 15%, ενώ το 17% δεν απάντησε.

• Τα ποσοστά των εκπτώσεων στο 70% των καταστημάτων λιανικής κυμαίνονται μεταξύ 30-50%, στο 13% κυμαίνονται μεταξύ 10-30% και στο 17% των εμπορικών καταστημάτων άνω του 50%.

• Η ημερήσια είσπραξη σε σχέση με τις αντίστοιχες μέρες των εκπτώσεων πέρυσι εκτιμάται για το 16% άνω του 80%, για το 55% μεταξύ 50-70%, για το 38% μεταξύ 30-50% και για το 11% λιγότερο του 30%.

• Τα είδη που κινούνται περισσότερο κατά σειρά προτίμησης των καταναλωτών είναι η ένδυση με 88%, η υπόδηση με 83%, τα καλλυντικά με 27%, τα είδη σπιτιού-έπιπλα με 22%, τα αθλητικά είδη με 17% και τα ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά με 11%.

• Το 100% δήλωσαν πως είναι διατεθειμένοι να διαφυλάξουν και να διατηρήσουν ανοικτά τα καταστήματα τους σε όλη τη διάρκεια των εκπτώσεων, ενώ χαρακτηριστικά επισήμαναν πως στα μικρά καταστήματα τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας.

Ο πρόεδρος του ΠΕΣΑ και ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης επισημαίνει:

«Συμπερασματικά και σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράψαμε, ο φετινός Ιανουάριος δεν επιδέχεται σύγκρισης με ότι παρατηρήθηκε πέρυσι κατά την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, ενώ ευχόμαστε να αποτελέσει μια ακόμα παρένθεση της πανδημίας. Είναι παρήγορο πως την πρώτη εβδομάδα τα 5 στα 10 εμπορικά στην Αττική κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα πωλήσεων, ενώ 7 στα 10 έκαναν πάνω από το 50% της περυσινής ημερήσιας είσπραξης τους. Το γεγονός πως 9 στις 10 επιχειρήσεις προσφέρουν εκπτώσεις στα επίπεδα του 50% και άνω, μας κάνει να ελπίζουμε πως η καταναλωτική επιθυμία και η αγοραστική κίνηση στην Αττική θα έχει συνέχεια και διάρκεια.»