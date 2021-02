Life

Έλληνας ίδρυσε την πρώτη εταιρεία medical animation

Τι λέει ο Μανώλης Μπαμπάτσικος για το εγχείρημα του, για το οποίο άφησε την καριέρα του στον όμιλο Warner Bros.

Χάρη σε αυτό, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο έμαθαν το 2020 περισσότερα για τη μορφή του νέου κορονοϊού SARS-COV-2, για το πώς λειτουργεί και μεταδίδεται και για τους τρόπους προφύλαξης.

Ο λόγος για το «medical animation», τις κινούμενες εικόνες, που προσομοιώνουν ιατρικές διαδικασίες με εξαιρετικό ρεαλισμό, έναν κλάδο το μέγεθος του οποίου εκτιμάται ότι θα φτάσει παγκοσμίως τα 244 εκατ. δολάρια το 2025. Μάλιστα, το medical animation έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια να αναπτύσσεται και στην Ελλάδα, χάρη και στον τριαντατριάχρονο Μανώλη Μπαμπάτσικο, που το 2017 άφησε την καριέρα του σε εταιρεία ομίλου του κινηματογραφικού κολοσσού «Warner Bros», για να επιστρέψει στην πατρίδα του, όπου ίδρυσε την πρώτη εταιρεία 3D medical animation επί ελληνικού εδάφους.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, το 3D medical animation διαδραμάτισε πολύ σημαντικό ρόλο στην επεξήγηση, μέσω οπτικοποίησης, της λειτουργίας του ιού και των τρόπων προφύλαξής μας. Ήταν η καταλληλότερη ευκαιρία για να αναδειχτεί η δυναμική του συγκεκριμένου τομέα στην Ελλάδα» εξηγεί ο Μανώλης Μπαμπάτσικος, που στο προηγούμενο κεφάλαιο της επαγγελματικής του ζωής, εκτός των συνόρων της Ελλάδας, δημιουργούσε oπτικά εφέ σε περιζήτητους τίτλους βιντεοπαιχνιδιών, όπως τα Fantastic Beasts, Marvel's Avengers, AntMan, Sonic, Ghostbusters και Black Panther.

Αν η λέξη «animation» φέρνει στον νου βιντεοπαιχνίδια, κινηματογράφο και ταινίες κινουμένων σχεδίων, στον χώρο της ιατρικής αξιοποιεί μεν όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες, πάνω στις οποίες εργάζονται σήμερα τα μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο (εικονική, επαυξημένη και μικτή πραγματικότητα), αλλά κινητοποιεί και ολόκληρες επιστημονικές ομάδες. Κι αυτό διότι έχει εξελιχθεί πλέον σε ένα εργαλείο, που βοηθά στην εκπαίδευση των ιατρών, στην ακριβέστερη εκτέλεση ιατρικών διαδικασιών και στην αποφυγή ιατρικών λαθών.

«Οι ειδικευόμενοι ιατροί εκπαιδεύονται μέσω των animation και σε συνδυασμό με τα βιβλία, η γνώση αποκτά δύναμη. Μέσω των animated βίντεο η πληροφορία μεταδίδεται στον εγκέφαλο με αμεσότερο, φιλικότερο και αποδοτικότερο τρόπο σε σχέση με μια ακουστική ή γραπτή πληροφορία. Αυτομάτως η γνώση αυτή συμβάλλει ως ένα επιπλέον ισχυρό εργαλείο στην εγκυρότητα της εκτέλεσης μιας ιατρικής διαδικασίας, καθώς και στην αποφυγή πιθανών ιατρικών λαθών», σημειώνει.

Βίντεο βασισμένα σε επιστημονικά σενάρια

Στο εξωτερικό, λέει, το 3D Medical Animation είναι αρκετά διαδεδομένο με κύριο πρωταγωνιστή την Αμερική. «Στην Ελλάδα, ο συγκεκριμένος τομέας ξεκίνησε από την εταιρεία μου και μέχρι στιγμής δυστυχώς δεν υφίσταται ανταγωνισμός. Υπάρχει ένα αναπτυσσόμενο κοινό συνεργατών, κυρίως από ιδιώτες γιατρούς, κλινικές, καθώς επίσης και πανεπιστήμια. Προσωπικά ερευνώντας, μέχρι το 2016 ποσοστό περίπου 15%-20% των γιατρών στην Ελλάδα γνώριζε για την ύπαρξη των 3D Animation και ένα 3%-5% τα χρησιμοποιούσε, αγοράζοντάς τα από βιβλιοθήκες ιστοσελίδων του εξωτερικού. Εκτιμώ πως τα συγκεκριμένα ποσοστά αυξάνονται ταχύτατα καθώς στον τομέα της υγείας έχουν αρχίσει να αποτελούν βασικά εργαλεία εκπαίδευσης και μετάδοσης της πληροφορίας», επισημαίνει.

Προσθέτει πως η πιο εντυπωσιακή εφαρμογή που έχει δημιουργήσει μέχρι στιγμής η εταιρεία του, 3DMedWorld, είναι η προσομοίωση του χειρουργικού ρομποτικού μηχανήματος «Da Vinci», με εφαρμογή στη Γυναικολογική Χειρουργική. «Κάθε βίντεο είναι μοναδικό, δημιουργείται από την αρχή σε περίπου έναν μήνα, πιστά βασιζόμενο στο επιστημονικό σενάριο του συνεργάτη ιατρού, όπως και η βιβλιοθήκη των τρισδιάστατων μοντέλων μας» σημειώνει.

«Αποφάσισα ν' ακολουθήσω το όνειρό μου, ασχέτως των δύσκολων συνθηκών στην Ελλάδα»

Έχοντας πραγματοποιήσει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και μετέπειτα στο Πανεπιστήμιο του Κεντ, ο Μανώλης Μπαμπάτσικος εργαζόταν μέχρι πολύ πρόσφατα στο εξωτερικό και μάλιστα σε αξιοζήλευτη θέση. Δούλευε σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του θεάματος και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, την «Traveller's Tales» της «Warner Bros», με έδρα το Μάντσεστερ, η οποία έχει την αποκλειστικότητα της δημιουργίας παιχνιδιών LEGO για τις δημοφιλείς κονσόλες PS4, PC και XBOX. Αποφάσισε να τα παρατήσει όλα και να επιστρέψει στην Ελλάδα το 2017, όταν πολλοί άνθρωποι με το δικό του επαγγελματικό προφίλ είχαν ήδη φύγει -ή ετοιμάζονταν να φύγουν- στο εξωτερικό.

Τι ήταν αυτό που τον έκανε να επιστρέψει; «Έκανα μια λεπτομερή έρευνα για τις ακριβείς ανάγκες στην αγορά της Ελλάδας και διαπίστωσα ότι υπήρχε μεγάλο κενό στη δυνατότητα μεταφοράς των ιατρικών πληροφοριών στον ασθενή και τον ιατρό. Έτσι αποφάσισα να ρισκάρω και να ακολουθήσω το όνειρό μου, αψηφώντας τις δυσκολίες που ταλάνιζαν εκείνη την περίοδο την Ελλάδα. Δεν κρύβω πως ήμουν αρκετά ενθουσιασμένος, προσκολλημένος στον στόχο μου και κρυφά ονειροπόλος για ένα αισιόδοξο μέλλον», λέει.

Πόσο εύκολο ήταν να ιδρύσει την εταιρεία του στην Ελλάδα; «Χρειάστηκαν δύο χρόνια σκληρής δουλειάς ώστε να αποδεχθεί η ελληνική αγορά τα 3D medical animations και να τα προσαρμόσει στις βασικές της ανάγκες», εξηγεί και προσθέτει ότι πάντα τον προσέλκυε η Ιατρική και ο συνδυασμός της με το Animation. «Είχα κάποια αρχικά ερεθίσματα από το εξωτερικό και ήθελα πάντα να δημιουργήσω τη δική μου καινοτομία και να προσφέρω στην ελληνική κοινότητα», συμπληρώνει.

«Το “ μακριά” δεν λειτουργεί αρνητικά»

Στο ερώτημα πώς είναι να δουλεύεις για μια εταιρεία της Warner Bros, απαντά: «Ήταν μια μοναδική εμπειρία με συνεργάτες από διάφορα μέρη του κόσμου, που ο καθένας τους με μάγευε καθημερινά με τη δική του ανέμελη φαντασία. Είναι ίσως το βασικότερο χαρακτηριστικό για να μεταφέρεις αυτή τη φαντασία στον κόσμο των παιχνιδιών. Όσο ήμουν στην Ελλάδα εργαζόμουν καθημερινά ώστε να εμπλουτίσω το portfolio μου και έπειτα έκανα αίτηση μέσω agents στην “ Traveller's Tales”. Αυτό που προτείνω ανεπιφύλακτα στους νέους ανθρώπους είναι να μη φοβούνται να ρισκάρουν, καθώς το ρίσκο είναι αυτό που μας φέρνει πιο κοντά ή πιο μακριά στα όνειρά μας. Το “ μακριά” δεν λειτουργεί αρνητικά, καθώς είναι η γνώση και η απάντηση στην απόφαση που πήραμε», καταλήγει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ