Παράξενα

Εστιατόρια με έκπτωση σε όσους έκαναν εμβόλιο για τον κορονοϊό!

Πόσο μειωμένες ειναι οι τιμές για τους πελάτες, ακόμη και αν έχουν κάνει μόνο την πρώτη δόση. Σε ποια περιοχή τα εστιατόρια δίνουν "κίνητρο" υπέρ του εμβολίου.

Τέσσερα εστιατόρια στο Ντουμπάι προσφέρουν εκπτώσεις σε όσους κατοίκους έχουν εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού.

Τα εστιατόρια Publique, Reform Social, Grill και Ultra Brasserie -όλα τους ανήκουν στον όμιλο Gates Hospitality- ανακοίνωσαν χθες μια προσφορά τους που θα δίνει στους κατοίκους του εμιράτου 10% έκπτωση στον λογαριασμό τους αν έχουν ήδη κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου και 20% αν έχουν κάνει και τις δύο.

Στην πρωτοβουλία αυτή εντάχθηκε σήμερα και το Bistro des Arts, που επίσης ανήκει στον ίδιο όμιλο.

Με το μήνυμα «Σκορπίστε αγάπη, όχι κορωνοϊό», η προσφορά έχει αναρτηθεί στις σελίδες των εστιατορίων στο Instagram προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις από τους πολίτες και τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Η απόφασή μας είναι να συμπαρασταθούμε στις Αρχές Υγείας του Ντουμπάι στις προσπάθειές τους να καταπολεμήσουν την πανδημία της Covid-19 με διαφορετικά εμβόλια και να ενθαρρύνουμε τους πολίτες αυτής της ζωντανής πόλης να κάνουν τις δύο δόσεις» λέει ο Ναΐμ Μααντάντ, ιδρυτής του Gates Hospitality.

«Ο στόχος είναι να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να πάνε να εμβολιαστούν και να δώσουμε κίνητρα σε άλλους να κάνουν το χρέος τους στη μάχη κατά της εξάπλωσης του ιού. Το εμβόλιο υποστηρίζεται από γιατρούς και από τον Π.Ο.Υ. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να κάνουμε τη δουλειά μας υπεύθυνα» είπε ο ίδιος.

Τα εστιατόρια έχουν επιβεβαιώσει ότι θα ακολουθήσουν τις νέες οδηγίες της κυβέρνησης για κοινωνική αποστασιοποίηση.

Με βάση τις νέες οδηγίες, ο αριθμός των ατόμων που επιτρέπεται να κάθονται στο ίδιο τραπέζι στα εστιατόρια του Ντουμπάι μειώθηκε από δέκα σε επτά και μόνο τέσσερις άνθρωποι επιτρέπεται να κάθονται μαζί στα καφέ. Η μικρότερη δυνατή απόσταση μεταξύ των τραπεζιών επίσης αυξήθηκε από δύο σε τρία μέτρα.

Για να λάβουν την έκπτωση οι πελάτες θα πρέπει να επιδεικνύουν αποδεικτικό ότι εμβολιάστηκαν, λέει ο όμιλος Gates Hospitality. Λίγες μόλις ώρες μετά την ανάρτηση της προσφοράς, το θέμα άρχισε να συζητιέται στο διαδίκτυο.

Ο κριτικός εστιατορίων με το ψευδώνυμο «FoodSheikh» σχολίασε ότι τα εστιατόρια «γίνονται δημιουργικά με τις εκπτώσεις τους», ενώ η Σαμάνθα Γουντ, η ιδρύτρια της ιστοσελίδας κριτικής εστιατορίων FooDiva.net, το χαρακτήρισε «αμφιλεγόμενη στρατηγική».

Άλλοι χαιρέτισαν την πρωτοβουλία ως «φανταστική» θεωρώντας την ένα θετικό βήμα προς την ενθάρρυνση των κατοίκων να εμβολιαστούν. Η food blogger Ανίσα Ράι συνέστησε προσοχή καθώς οι εμβολιασμένοι εξακολουθούν να μπορούν να μεταδώσουν τον ιό.

Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια κάτοικοι έχουν ήδη εμβολιαστεί από τον πληθυσμό των περίπου δέκα εκατομμυρίων του Ντουμπάι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Η χώρα κατατάσσεται στη δεύτερη θέση, μετά το Ισραήλ, αναφορικά με το ποσοστό του εμβολιασμένου πληθυσμού.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν καταγράψει πάνω από 280.000 κρούσματα κορωνοϊού, εκ των οποίων και 800 θανάτους.