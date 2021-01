Αθλητικά

Ολυμπιακός: ανακοινώθηκε ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος

Πόση διάρκεια έχει το συμβόλαιο που υπέγραψε με τους "ερυρθόλευκους", μετά απο θητεία σε ομάδες των κορυφαίων πρωταθλημάτων στην Ευρώπη.

Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος θα φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Μετά τη λύση της συνεργασίας του με την Άρσεναλ, ο 32χρονος στόπερ βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (25/1) στα γραφεία της ΠΑΕ, όπου έβαλε την υπογραφή του στο συμβόλαιό του με την ομάδα του Πειραιά και εν συνεχεία ανακοινώθηκε.

Νωρίτερα, ο κεντρικός αμυντικός Σωκράτης Παπασταθόπουλος πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και εν συνεχεία μετέβη στο «Γ. Καραϊσκάκης» και φωτογραφήθηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Παπασταθόπουλος επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά από θητεία στο εξωτερικό στις Τζένοα, Μίλαν, Βέρντερ, Ντόρτμουντ και Άρσεναλ. Αύριο, Τρίτη (26/1) αναμένεται να βρεθεί στου Ρέντη για να πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση υπό τις οδηγίες του Πέδρο Μαρτίνς.