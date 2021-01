Υγεία - Περιβάλλον

Θεμιστοκλέους: ο ρυθμός εμβολιασμού εξαρτάται από τις παραδόσεις

Το χρονοδιάγραμμα των παραδόσεων των εμβολίων, σύμφωνα με τον ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας..

Αποκαταστάθηκε η παράδοση των εμβολίων της Pfizer στην Ελλάδα, σύμφωνα με όσα δήλωσε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, η Ελλάδα παρέλαβε σήμερα 100.000 δόσεις του εμβολίου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε αναλυτικά στις δόσεις από κάθε εταιρεία που αναμένει η χώρα μας, εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα.

Όπως είπε, έως τα τέλη Φεβρουαρίου αναμένονται 815.000 δόσεις του εμβολίου της Pfiizer και το τέλος Μαρτίου 1.415.000 δόσεις συνολικά.

Όσον αφορά στα εμβόλια της AstraZeneca, η Ελλάδα αναμένει 410.000 δόσεις και μέχρι τέλος Μαρτίου άλλες 330.000 δόσεις.

Ακόμα, από την εταιρεία Moderna αναμένουμε 20.000 δόσεις τον Ιανουάριο, 115.000 δόσεις τον Φεβρουάριο και 105.000 δόσεις τον Μάρτιο.

Για το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού

Σύμφωνα με τον κ. Θεμιστοκλέους, όσοι θα λαμβάνουν και τη δεύτερη δόση του εμβολίου, θα μπορούν να λαμβάνουν σε ψηφιακή μορφή πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο θα μπορούν να το αξιοποιούν για προσωπική χρήση και θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία του εμβολιαζόμενου (πότε εμβολιάστηκε κλπ.).

Τέλος διευκρίνισε ότι στόχος είναι έως το καλοκαίρι να έχουν εμβολιασθεί οι ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες και πως είναι απαραίτητη η τήρηση των μέτρων προστασίας και μετά τον εμβολιασμό.