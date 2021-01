Υγεία - Περιβάλλον

Παράνομες συνταγογραφήσεις από γιατρό σε Κέντρο Υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια περιοχή ο γιατρός, μαζί με μια γυναίκα, είχαν «στήσει φάμπρικα», με συνταγές στο όνομα ανύποπτων ασθενών.

Δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίστηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, σε βάρος ιατρού Κέντρου Υγείας της Αττικής και μιας γυναίκας, για υπόθεση που σχετίζεται με παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμάκων.

Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με την Αστυνομία, διακριβώθηκαν παράνομες συνταγογραφήσεις φαρμάκων, σε Α.Μ.Κ.Α. ασφαλισμένων εν αγνοία τους, που χαρακτηρίζονται ως ναρκωτικά.

Ειδικότερα για τον τελευταίο χρόνο και συγκεκριμένα από 1-1-2019 έως 22-1-2021, διαπιστώθηκε η παράνομη συνταγογράφηση 175 συσκευασιών φαρμάκων, που περιείχαν 5.250 δισκία, σε δέκα (10) διαφορετικά άτομα.

Επιπλέον, προέκυψαν περιπτώσεις συνταγογράφησης φαρμάκων και ιατρικών εξετάσεων «κατά παραγγελία», μετά από συνεννόηση, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή γραπτού μηνύματος.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και η υπόθεση παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.