Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία σε Αυγενάκη: έπεσαν πλέον οι μάσκες

Τι απαντά η ΕΙΟ στον Αυγενάκη για την αναστολή χρηματοδότησης της ομοσπονδίας και στην ανακοινωση για οικονομικό έλεγχο. Οι αναφορές σε δηλώσεις της Σ. Μπεκατώρου.

Επίθεση στον Λευτέρη Αυγενάκη εξαπολύει η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, λίγες ώρες μετά από την ανακοίνωση για αναστολή της χρηματοδότησης της ΕΙΟ αλλά και την προαναγγελία οικονομικού ελέγχου.

Συγκεκριμένα, τονίζει σε ανακοίνωσή της ότι ο κ. Αυγενάκης δεν έχει λάβει τα πορίσματα των ελέγχων που έγιναν παρά το γεγονός ότι τα έχει ζητήσει, ενώ τον κατηγορεί ότι εργαλειοποιεί τους αθλητές και τις αθλήτριες.

Παράλληλα, κάνει αναφορά και σε παλαιότερες δηλώσεις της Σοφίας Μπεκατώρου, παραθέτοντας βίντεο με όπου αθλητές και παράγοντες τάσσονται υπέρ της Ομοσπονδίας.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Σύσσωμος ο ιστιοπλοϊκός κόσμος παρακολουθεί σοκαρισμένος τα όσα «καταγγέλλονται» δεξιά και αριστερά χωρίς την παραμικρή απόδειξη. Η Ομοσπονδία, που είναι 2η στο πρόγραμμα «ΧΙΛΩΝ» της ΓΓΑ και κάθε χρόνο οι αθλητές και οι αθλήτριές της κατακτούν για την Ελλάδα 20 με 25 μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παρουσιάζεται ως το κακό παιδί του ελληνικού αθλητισμού. Ταυτόχρονα, όμως, το άθλημα έχει υποστεί τεράστια ζημιά και θα χρειαστούν χρόνια και πολύ μεγάλη προσπάθεια μέχρι να πειστούν οι γονείς να ξαναφέρουν τα παιδιά τους στην ιστιοπλοΐα.

Διαβάζουμε και ακούμε τέρατα και σημεία που δεν έχουν ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα. Δυο φορές, άλλωστε, έχει γίνει έλεγχος στα οικονομικά της ΕΙΟ. Ο 1ος έκτακτος έλεγχος διατάχτηκε από τον κ. Αυγενάκη στις 28 Νοεμβρίου 2019. Ο 2ος έλεγχος έγινε με απευθείας ανάθεση σε εταιρεία ορκωτών λογιστών στις 30 Δεκεμβρίου 2019 και ολοκληρώθηκε μετά από δύο μήνες.

Τι πιο φυσιολογικό από το να ζητήσει η ΕΙΟ τα πορίσματα αυτών των ελέγχων. Και το έκανε με δύο επιστολές προς τον κ. Αυγενάκη. Η πρώτη επιστολή στις 24 Μαρτίου 2020 και η δεύτερη στις 3 Ιουνίου 2020. Δυστυχώς, ο Υφυπουργός αρνήθηκε να δώσει τα πορίσματα ακόμα και με δύο εισαγγελικές παραγγελίες. Η πρώτη στις 18 Οκτωβρίου 2020 και η δεύτερη στις 30 Δεκεμβρίου 2020 από την εταιρεία ορκωτών λογιστών που έκανε τον έλεγχο. Γιατί, άραγε; Μήπως διότι κανένας δεν θα μπορούσε να κατηγορήσει άλλο την Ομοσπονδία, ενώ τώρα κάθε ατεκμηρίωτη «καταγγελία» βλέπει το φως της δημοσιότητας; Είναι ολοφάνερο ότι ο κ. Αυγενάκης επιδιώκει να συντηρεί την καταστροφολογία κρύβοντας επιμελώς την πραγματικότητα και την αλήθεια των πορισμάτων.

Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται, γι’ αυτό και μέλη του Δ.Σ ξεκινούν νομικές διαδικασίες σε βάρος όλων όσων δυσφημούν και συκοφαντούν την Ομοσπονδία και συγκεκριμένα πρόσωπα. Κάποιοι ζητούν την παραίτησή μας. Γιατί δεν κάνουν υπομονή λίγες μέρες; Στις 14 Μαρτίου θα διεξαχθούν εκλογές. Εκεί θα ξεκαθαρίσουν τα πάντα και θα αρχίσει μια νέα- πολύ πιο δύσκολη βέβαια- εποχή για το άθλημα.

Με τόσα που έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες η διοίκηση που θα προκύψει έχει να ανέβει γολγοθά. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα συνεχίσει με όλες τις δυνάμεις της να βρίσκεται δίπλα στα σωματεία της και στους ιστιοπλόους. Και φυσικά και σε αυτούς που την «πυροβολούν», ενώ ξέρουν πολύ καλά ότι κατέκτησαν μετάλλια και μεγάλες διακρίσεις στηριζόμενοι από τη συγκεκριμένη διοίκηση. Ήταν τότε που όλοι τους έκαναν δημόσια δηλώσεις υπέρ της Ομοσπονδίας. Τώρα όλα αυτά ξεχάστηκαν στο βωμό της άλωσης της ΕΙΟ από τον κ. Αυγενάκη που πλέον οι πάντες τον έχουν καταλάβει ότι εργαλειοποιεί τους αθλητές και τις αθλήτριες. Και, δυστυχώς, το κάνει συστηματικά στα περισσότερα αθλήματα, γι αυτό και έχουν ξεσηκωθεί οι Ομοσπονδίες. Οι μάσκες πια έχουν πέσει.

Για την ενημέρωσή σας η Ολυμπιονίκης μας Σοφία Μπεκατώρου σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Ιστιοπλοϊκός Κόσμος» τον Μάϊο του 2003 είχε δηλώσει: «Ποτέ δεν είχαμε φανταστεί ότι σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα θα μπορούσαμε να φτάσουμε τόσο ψηλά. Δεν ήταν, όμως, συμπτωματική η επιτυχία μας. Οφείλεται στους ομίλους μας, στις οικογένειές μας, στον χορηγό μας, στην Ομοσπονδία και στους ανθρώπους που τόσα χρόνια είναι δίπλα μας». Ένα χρόνο αργότερα, το 2004, σε συνέντευξή της στο στο In.gr, η Σ. Μπεκατώρου είχε αναφερθεί ξανά στην ΕΙΟ, στέλνοντας μέσω της συνέντευξης τις ευχαριστίες της στην ΕΙΟ, για το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Σε άλλη συνέντευξή της μαζί με την Αιμιλία Τσουλφά στο ίδιο μέσο, In.gr, τον Αύγουστο του 2000 η Σ. Μπεκατώρου είχε αναφερθεί, ξανά, μεταξύ άλλων στην βοήθεια της ΕΙΟ για την καλύτερη προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϋ.

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε τι έχουν πει για την Ομοσπονδία αθλητές και παράγοντες του αθλήματος».